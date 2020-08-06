Украина готовит документы для экстрадиции из Беларуси “вагнеровцев”, воевавших на Донбассе

06.08.2020, 21:10, Новости дня

КИЕВ – Около 2300 россиян сейчас находятся на востоке Украины. Об этом кандидат на должность посла Соединенных Штатов в Украине Кит Дейтон (Keith Dayton) сообщает 5 августа Украинская служба «Голоса Америки».

Свое заявление Кит Дейтон сделал в ходе слушаний по номинации послов в Комитете по международным отношениям Сената США.

Как отметил Кит Дейтон, речь может идти о следующем количестве российских военных на Донбассе: Россия передала сепаратистам «более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие».

Претендент на должность главы внешнеполитической миссии США в Украине также высказал мнение, что целью Путина в Украине является дестабилизация.

«Боевые действия не надо вести, если дестабилизировать можно без них», – отметил Дейтон.

Дейтон подчеркнул важность экономической поддержки Украины в условиях введения ею реформ.

«В своем вступительном слове к законодателям, Дейтон возложил ответственность за военный конфликт в Украине на Россию, которая его создала и подогревает. Дейтон заверил сенаторов, что США будут оставаться адвокатом дипломатического решения конфликта», – сообщает Украинская служба «Голоса Америки».

В Генпрокуратуре Украины готовят документы для экстрадиции

Напомним, что официальные Киев и Минск обменялись мнениями по поводу возможной экстрадиции задержанных под Минском членов Частной военной компании Вагнера. Ряд боевиков из ЧВК Вагнера подозревают в участии в военных действиях на Донбассе на стороне сепаратистов, а также в преступлениях во время Евромайдана.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в Генеральной прокуратуре Украины идет подготовка документов для выдачи 28 лиц, девять из которых украинцы, задержанных 29 июня в Беларуси в составе группы ЧВК Вагнера.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила во время телефонного разговора с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком, сообщает сайт Офиса генпрокурора Украины.

«Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной», – подчеркивается в сообщении.

В телефонном разговоре 5 августа президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко «подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием» боевиков ЧВК Вагнера.

«Была отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», – отмечается на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский выразил надежду, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания, они будут привлечены к «уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами».

История Ил-76

Напомним, что 14 июня в Украине отмечают годовщину гибели 49 военных на борту самолета Ил-76, который был сбит возле Луганского аэропорта в 2014 году.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» 14 июня 2019 выпустило новость о том, что «СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014 году «вагнеровцы» сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля».

«Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"», – процитировало 14 июня 2019 года информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщение СБУ в соцсети Фейсбук.

Речь о мире, не только о боевиках

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что переговоры по поводу экстрадиции боевиков, которые воевали на Донбассе против Украины, политики будут использовать по-разному.

«Для Украины, когда стало известно, кто воевал на Донбассе – этот вопрос абсолютный понятен и принципиален, нужно наказать тех, кто воевал против Украины. Если «история» с боевиками Вагнера как-то помогает предвыборной кампании Лукашенко, и он может это использовать, это не вопрос для Украины – это вопрос для Лукашенко», – говорит Виталий Бала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что основные решения для урегулирования ситуации на Донбассе, привнесения мира в регион, без решения Владимира Путина невозможно.

«Каким образом новые лица в Трехсторонней контактной группе могут усилить позицию Украины? Украинская власть должна заниматься другим – «Нормандским форматом», другими формами переговоров, чтобы они касались интересов и Великобритании, и Соединенных Штатов, которые могли бы таким образом присоединиться к процессу и принудить Россию к миру», – подчеркивает Виталий Бала.

Он называет «очень хорошим результатом» продолжающемся перемирие на Донбассе, однако подчеркивает, что необходимы комплексные мероприятия для возвращения временно оккупированных территорий.

«Кравчук и Фокин – опытные партийные политики прошлого столетия. И тот опыт, который у них был – не думаю, что так или иначе, он может понадобиться Украине. Главный вопрос для Украины сегодня – это вопрос мира, а Трехсторонняя контактная группа в Минске этот вопрос не решает. Хорошо, если они и дальше будут результативно заниматься обменом пленных, другими гуманитарными аспектами», – утверждает Виталий Бала.

Политолог отмечает, что по вопросам суверенитета, территориального устройства Украины компромиссов, о чем, по его словам, говорил Леонид Кравчук, речи быть не может.

Задержанные боевики важны для Украины

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит о необходимости экстрадиции тех боевиков, которые воевали на Донбассе.

«Мы в праве требовать экстрадиции этих людей – они воевали на Донбассе против Украины, некоторые замешаны в преступлениях на Майдане – есть доказательства этому. Потому выдача боевиков группы Вагнера в Украину – это также важно и для нас», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Инициативу украинской стороны по этому вопросу, по его словам, не стоит рассматривать как действия в рамках предвыборной кампании Лукашенко.

«Теперь Лукашенко нужно будет принять определенное решение, а Москва уже высказалась, что для нее это неприемлемо. Очевидно, что сейчас Лукашенко покажет, был ли это инспирированный спектакль или нет. По международным законам, он должен посодействовать экстрадиции боевиков Вагнера. Если он это сделает, Кремль ему этого не простит при любых результатах выборов», – отмечает Александр Леонов.

Он считает, что урегулирование на Донбассе невозможно пока в этом не будет заинтересован Владимир Путин.

«До тех пор, пока Владимир Путин не примет решения, пока Россия не выведет своих военных и не прекратит финансовую поддержку коллаборантов в Донецке и Луганске и не отдаст контроль над границей Украине, этот регион не вернется в Украину», – отмечает Александр Леонов.

По словам политолога, маловероятным остается шанс для решения задач по Донбассу новыми участниками минского процесса.

«Назначение Кравчука и Фокина – политиков советской закалки, которые выпали из политической повестки, это как специалисты, которые пятьдесят лет назад закончили инженерные вузы, и вдруг бы решили вернуться на работу в инновационную кампанию», – утверждает Александр Леонов.

Напомним, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы. 4 августа 2020 стало известно, что к украинской делегации присоединился первый премьер-министр независимой Украины (в 1990 – 1992 годах) Витольд Фокин.