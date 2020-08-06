 

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее коронавируса»

06.08.2020, 21:08, Новости дня

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал крупный экологический кризис. В течение ближайших десятилетий, по его словам, произойдет значительное изменение климата.

«Всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису: изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата могло быть еще хуже», – написал основатель Microsoft в своем блоге.

Как отметил Гейтс, летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 тыс. человек населения. Так, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. По его мнению, чтобы избежать катастрофы, необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Гейтс отметил, что нужно привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. Он также подчеркнул, что у человечества нет времени, и нужно действовать уже сегодня.

«Некоторые правительства и частные инвесторы выделяют средства и проводят политику, которая поможет нам достичь нулевого уровня выбросов, но нам нужно еще больше, чтобы присоединиться к нам. И мы должны действовать с таким же чувством неотложности, как и в отношении COVID-19», – заключил Гейтс.

Ранее сообщалось, что в мире стала популярной точка зрения, согласно которой простой мировой экономики во время вспышки коронавируса благотворно отразится на экологической ситуации. 



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