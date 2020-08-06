“Вознаграждение за справедливость” – Госдеп США предложил россиянам по 10 миллионов за продажу Родины

06.08.2020, 20:59, Новости дня

Обвинения бездоказательны, риторика неприемлема, Вашингтон продолжает держать курс на очернение Москвы. Так в российском МИДе прокомментировали новый доклад Госдепа. С подачи Майка Помпео он получил учебно-методическое название "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды". Экосистема, по мнению Госдепа, это и ложные вбросы данных по COVID-19, и манипуляция соцсетями, и, конечно же, вмешательство в выборы других стран. Правда, подкрепить эту теорию хоть какими-то практическими примерами в Штатах забыли, предложив за американские доллары сделать это россиянам.

Купить или запугать – не самая изящная, но излюбленная тактика госдепартамента. Кейсы с деньгами пока не передают, просто обещают. И не кто-нибудь, а сам госсекретарь США. С высокой трибуны Майк Помпео заявляет, что он засыплет осведомителей долларами. Программа у него такая – "Награда за справедливость". Что справедливо, а что нет, судить, разумеется, будут самоназначенные верховные судьи из Вашингтона.

"Говоря о РФ и других злоумышленниках, программа "Вознаграждение за справедливость" госдепартамента предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к идентификации или местонахождению любого лица, действующего по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивающегося в выборы в США путем участия в определенной преступной деятельности", – заявляет госсекретарь Майк Помпео.

От слов к делу перешли быстро. Сообщения на русском языке с баснословными миллионами посыпались на телефоны россиян. Так обычно действуют мошенники, но, если перейти по ссылке, попадаешь на ресурсы Госдепартамента США.

"Это оказался официальный Twitter американского Госдепа. То есть, с галочкой, со всеми нужными атрибутами аккаунта – верифицированный аккаунт Госдепа США. Единственное, что я могу ответить – то, что РФ не продается", – сообщил в ответ на полученное сообщение депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков.

"Просто какой-то уже фарс. В голове не укладывается, не говоря уже о том, что это напрямую составляет статью "Измена Родине" для человека, который мог бы откликнуться на такое щедрое предложение. Такие программы мне известны. О наличии ответных российских программ мне ничего не известно, может быть, кстати, к сожалению", – прокомментировала предложение госдепартамента США главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян.

Российский МИД действия Госдепа назвал бесцеремонным вмешательством в жизнь страны. Мифическую "руку Кремля" в своих выборах не нашли ни американские судьи, ни прокуроры. Теперь будут искать у населения, заявил официальный представитель МИД России. В соцсетях Мария Захарова пошутила, что сайт внешнеполитического ведомства США не выдержит, если все желающие обогатиться начнут доносить на соседей.

"Американские спецслужбы давно перешли все грани приличия, хорошо известно от похищения людей до вербовки. Но вовлечение в сферу своих интересов широких слоев населения за деньги вот таким способом, через обман, через прямую пропаганду, которая смешана с какой-то дезинформацией и при этом все это выдается за такую целенаправленную работу на основе некой законной базы, это, наверное, новое слово. Насколько это все находится в рамках законности? Очевидно, что не находится. Вот такой прием абсолютно гибридной информационной войны", – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мобилизована вся госдеповская рать. Центр глобального взаимодействия, день в день с заявлением Помпео, выдает 70-страничный доклад "Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы". По мнению авторов, дезинформация, видимо, это все то, что идет вразрез с американской точкой зрения. В списке – информационные ресурсы Кремля, МИДа, российские медиа, в том числе канал "Россия 24", даже на российские языковые центры Вашингтон вешает ярлык "пропаганда".

"Правительство США, наши союзники и партнеры, международные институты, гражданское общество, научные круги, частный сектор и граждане всего мира не будут сидеть сложа руки, пока РФ злоупотребляет современными формами коммуникаций, от которых мы все зависим для свободного потока идей и информации", – написано в этом докладе.

Посольство РФ в США обратило внимание на абсурдность заявлений. Американцы к официальным правительственным коммуникациям причислили оппозиционера Владимира Жириновского и одну из частных радиостанций.

Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб. Доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира.

Трезвые заявления о выводе из тупика двусторонних отношений делают сами американцы. 103 эксперта по внешней политике, среди которых действующие журналисты и отставные дипломаты, говорят о том, что восстановление нормальных дипломатических контактов с Москвой должна стать для Вашингтона приоритетом.

Открытое письмо опубликовано в журнале Politico и доступно для широкой публики. Подписавшиеся общественники, кстати, весьма уважаемые и авторитетные в США люди. Они, например, пишут о том, что тактику бесконечного санкционного давления пора пересматривать. Тем, кто отвечает за внешнюю политику США? советуют строить отношения с такой Россией, какая она есть, а не с той, какой ее хотят видеть американцы.