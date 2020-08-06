 

Лукашенко рассказал, как Запад грозит отключить Белоруссию от SWIFT

06.08.2020, 20:53, Новости дня

Европейский союз и НАТО угрожали Белоруссии санкциями в случае признания независимости Южной Осетии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как отметил Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солано (ранее занимавший пост генсека НАТО) просил его не признавать Южную Осетию, поскольку это вызовет «парад признаний» в других странах СНГ.

«Эмиссар ЕС упомянул, в частности, что «Беларусь будет немедленно отключена от расчетов по SWIFT», – передает ТАСС слова Лукашенко.

При этом глава Белоруссии добавил, что Москва не оказывала давления на Минск по вопросу признания Абхазии и Южной Осетии.

«С Россией – да, обсуждали вопрос, но чтобы РФ наседала – не было», – отметил он.

Также Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал ему деньги за признание Южной Осетии и Абхазии.

«Ни о каких деньгах никогда не шла речь. Цена вопроса была гораздо выше», – сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что у него никогда не было проблем с поддержкой Абхазии и Южной Осетии, хотя он «преданный сторонник целостности любого государства и Грузии».

Однако по словам Лукашенко, Солано угрожал ему санкциями за признание этих республик.

«Натовцы нас, меня в этот вопрос окунули. Ко мне приехал Хавьер Солано, помните, был такой руководитель НАТО. Очень мне понравился, этот старикашка. Мы сели в кабинете, и он мне напрямую говорит: «У нас есть к вам просьба. Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию». Я ему задаю вопрос: «Хавьер, а что, если я это сделаю?», – а мы ж были под санкциями. Он был к этому готов, достает блокнот и начинает мне перечислять: господин президент, Беларусь будет немедленно отключена от расчетов по SWIFT, эти говорит, эти санкции. Он не обещал, что санкции снимем. Он просто перечислил, что случится дополнительно», – сообщил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что ответственность за потерю Крыма лежит по большей части на самой Украине. Он отметил, что никогда не воспринимал воссоединение РФ и Крыма как угрозу Белоруссии. По его мнению, РФ – это не «страна-агрессор».



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