Мнение: Угрозы

06.08.2020, 20:50, Разное

Украинский журналист Гордон сообщил, что Александр Лукашенко в интервью с ним сказал о решении передать задержанных сотрудников ЧВК Украине и России. Из 33 арестованных 28 принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Правда, официального заявления на этот счет нет, и все пока выглядит крайне гипотетически. На данный момент намерение передать часть сотрудников ЧВК Украине – угроза, причем очевидно в чей адрес. Репутационно передача на Украину даже части задержанных ударит по Кремлю – сомнений нет. На самих людей, безусловно, всем глубоко плевать.

Обострение отношений между Россией и Белоруссией развивается весьма динамично. Пик этого обострения придется на некоторый промежуток после 9 августа, когда в самой Белоруссии можно ожидать резкого ухудшения ситуации после оглашения итогов выборов. Вне всякого сомнения, что будет объявлено о победе Лукашенко. А вот все остальное пока крайне сложно прогнозировать.

Возникает некоторый парадокс – после оглашения результатов отношения Лукашенко и Запада могут существенно осложниться. Он вообще может повторить судьбу Мадуро, чья предельно сомнительная победа на выборах в 18 году так и не была признана большинством стран Запада. В таком случае у Лукашенко остается только одна внешняя опора – Москва, но именно с ней он сейчас откровенно портит отношения.

Однако никакого парадокса нет. Именно потому, что позиции Лукашенко осложняются и он утрачивает возможность для маневра между Западом и Россией, он будет гораздо более уязвим для давления из Кремля. Поэтому белорусский президент ищет варианты, как уравнять положение – и задержанные боевики (скорее всего, они, действительно, должны были транзитом ехать на одну из путинских авантюрных войн) становятся инструментом давления на Москву. Если так – то никого выдавать не будут, но угроза выдачи будет сохраняться до тех пор, пока обстановка не прояснится.