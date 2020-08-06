Лукашенко: РФ и Белоруссия подарили Украину Западу

06.08.2020, 20:48, Новости дня

Уход Украины под влияние Запада может привести к размещению на ее территории американских ракет, и тогда «будет жарко» в любой момент можно получить оттуда «залп ракет», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Когда был здесь Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украины. Он засмеялся: «А что вы имеете в виду, господин президент?» А я имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас, вы ведь можете договорится сейчас и с Украиной. Агрессор же напал, вот и разместите там, и нам будет очень жарко, и РФ тоже будет очень жарко», – передает РИА «Новости» его слова.

Лукашенко также отметил, что РФ и Белоруссия «своими руками Западу подарили то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать» – Украину, откуда «сегодня можем получить в любой момент залп ракет».

Также Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является хорошим человеком, но он вряд ли преуспеет в управлении государством.

Кроме того, глава Белоруссии сообщил, что ответственность за потерю Крыма лежит по большей части на самой Украине.