Лукашенко похвастался способностью «выпить полведра»

06.08.2020, 20:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», что может выпить полведра, но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин.

«Полведра могу выпить, но потом могут похоронить. Я пью исключительно в двух случаях: а) когда собираются президенты. У меня есть, я его называю «мой лучший друг-провокатор» – это Нурсултан Назарбаев. Он садится и знает, что я выпить не могу, как там члены политбюро, наливает: «Ну что Саш, понемножку?» – передает РИА «Новости» его слова.

Лукашенко также отметил, что может выпить в женской компании.

«Не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент. Женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что трезвенник?» – добавил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, что очень давно Мадлен Олбрайт дала ему «кликуху» «последний диктатор Европы». Однако он уточнил, что им уже не является, так как Запад увидел в его политике «рациональное зерно».