 

Михалков рассказал об атаке на Россию

06.08.2020, 20:43, Разное

Никита Михалков прокомментировал блокировку аккаунта телеканала “Царьград” на портале “Ютуб” в собственном видеообращении. Он уверен, что это результат спланированной атаки, за которой стоит желание заткнуть рот патриотическим силам в России, передает “Царьград”.

“Гугл”, просто набрав слюны, плюет нам в лицо”, – возмутился режиссер. Терпеть такое поведение и делать вид, что ничего не произошло, попросту невозможно, уверен Никита Михалков. От российского ответа на это проявление цензуры, отметил он, зависит суверенитет нашей страны.



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