Мнение: Пираты Желтого моря

06.08.2020, 20:41, Разное

Иранские СМИ сообщают, что вчера американские военные корабли захватили иранское грузовое судно с грузом цеолита, которое вышло из китайского порта Циндао в Иран. Груз был необходим для производства концентраторов кислорода необходимых для лечения больных коронавирусом.

Американские военные корабли возле китайского порта Циндао захватили корабль, на котором перевозили цеолит, необходимый для изготовления концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусом.

«Несколько дней назад мы получили письмо, в котором говорилось, что наш корабль был захвачен военным кораблем США в порту Циндао, что поставило под вопрос доставку груза, что вызвало у нас сильный шок», – сказал Пейман Бахшандех-Неджад. Об этом FNA сообщил в среду генеральный директор компании Zist Tajhiz Данеш Пойя в Иране.

«Для производства концентраторов кислорода нам необходимо импортировать только одну часть, которая является цеолитом, и мы вынуждены закупать ее у Франции и импортировать в страну через несколько промежуточных пунктом», – добавил он, уточняя содержание груза.

Он сказал, что судно, которое перевозило цеолит для изготовления концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусом, было захвачено рядом с портом Циндао, добавив, что груз может привести к производству от 4000 до 5000 систем концентраторов кислорода, которые будут использоваться пациентами.

Бахшандех-Неджад отверг утверждения о том, что санкции США не оказывают влияния на иранский сектор здравоохранения и здравоохранения.

Концентратор кислорода представляет собой устройство, которое концентрирует кислород из источника газа (обычно из окружающего воздуха) путем селективного удаления азота для подачи обогащенного кислородом потока газообразного продукта.

Новаторская компания, основанная на технологиях разработанных в Иране, также в апреле произвела специальную систему концентрации кислорода, которая может использоваться пациентами с коронавирусом в домашних условиях.

«Концентратор кислорода – это основанный на знаниях продукт компании. Когда легкие недостаточно сильны, чтобы перекачивать в кровь необходимый кислород, система может повысить чистоту кислорода в легких », – сказал Али Эбрахими, генеральный директор компании.

Он добавил, что система выпускается в трех вариантах для дома, центральной и переносной.

Эбрахими сказал, что одно из наиболее важных применений систем концентраторов кислорода – для пациентов с коронавирусом, которые могут использовать их дома без необходимости посещения больницы.

https://geopolitics.news/asia-pacific/us-navy-seizes-ship-carrying-supplies-from-china-to-iran/ – цинк

Пентагон и МИД КНР пока что никак не комментировали эти заявления иранцев.

Разумеется, если эта история правдива и груз действительно был захвачен, можно ожидать действий Ирана в Персидском заливе и Ормузсском проливе. В прошлым раз, захват иранского танкера в Гибралтаре привел к захвату британских танкеров и угрозе уничтожать британские корабли в Персидском заливе. Британцы, которые действовали с подачи США, в конечном итоге трусливо слились и отпустили захваченный танкер.

Эти угрозы были услышаны и в США.Когда Иран отправил свои танкеры в Венесуэлу с грузом бензина, то США несмотря на первоначальные угрозы захватить эти танкеры, в конечном итоге ограничились лишь словесной риторикой и новыми санкциями против Ирана и Венесуэлы.

Не исключено, что начался новый раунд пиратской активности.