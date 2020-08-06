Мнение: Без посредников к народу – нельзя!

06.08.2020, 20:40, Разное



Птичка нагадила Трампу на ладошку

Интересные вещи происходят в США – видимо, они (как и все, что происходит в Америке) станут модельными для всего мира. Соцсети уже прямо вмешиваются в политику на самом высоком (выше некуда) уровне. Читаю сегодня у своего френда, живущего в Нью-Йорке:

“Твиттер «временно ограничил» возможность президентской кампании Трампа публиковать посты. ФБ удалил пост самого Трампа о том, что школы должны открыться и почему”.

Не секрет, что сам Трамп в 2016 году, несмотря на нескрываемую неприязнь к нему почти всех тамошних СМИ, сумел их объехать на кривой козе во многом за счет именно соцсетей, прежде всего Твиттера: это было такое повторение опыта Рузвельта – выход на самый прямой и непосредственный контакт с избирателем, минуя посредников. Только Рузвельт использовал радио (он часами обращался к нации по радио) – а Трамп додумался, как можно дотянуться благодаря интернету.

И вот теперь демократы учатся на ошибках – они перекрывают Трампу его лазейку. Без посредников, типа, не обойдешься, гад! Хрен тебе, а не Твиттер!

Что поразительно: ведь Трамп предвидел такую ситуацию и даже издал соответствующий Указ (!) “О запрете цензуры в интернете” (точнее, он у него назывался “о предотвращении онлайн-цензуры”). Но даже это ему не помогло – Твиттер нагло шлет к чертям президента США со всему его указами, такая вот США свободная страна.

И это лишнее свидетельство того, какую большую власть незаметно забрали себе соцсети в современном мире. Для других стран такие игры могут стать вообще фатальными в плане реальной демократии. Взять нашу Россию: допустим, все-таки рано или поздно удастся спровадить надоевшего Пути-Пута на покой, объявить нормальные выборы (не как в Белоруссии сейчас) – и что? Получится, что явное преимущество на свободных выборах будет у того, кого “любят” Твиттер и Фейсбук? А у того, кого они не полюбят – будет заведомо меньше шансов?

В РФ все ржут над американскими обидками по поводу “ах, какие плохие русские хакеры, зачем они влияют на наши выборы!” Но это ровно до тех пор, пока в самой РФ никаких выборов просто нет. Как только в Россию вернется демократия – тут уж американцы сразу отыграются за всё. Тогда мы и поймем, что такое по-настоящему “влиять на выборы”! Твиттер, Фейсбук, Ютуб – все в их руках. Условный Навальный будет иметь зеленый свет, а условный Шойгу – иметь шиш и пробиваться через “Одноклассники”… и наш родной ЖЖ.

Там и посмотрим, кто кого.