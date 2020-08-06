В Грузии обвинили Саакашвили в передаче экономики республики под контроль России

06.08.2020, 20:30, Новости дня

В результате политики бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, на котором лежит «значительная доля ответственности» за войну 2008 года, значительная часть экономики республики «оказалась под контролем России», сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по РФ Зураб Абашидзе, слова которого передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Абашидзе в интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» в связи с 12-й годовщиной августовской войны заявил, что «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили передало компаниям РФ многие стратегические объекты грузинской энергосистемы, в том числе 15 больших электростанций, а также активы в производстве нефти и газа, добыче минеральных ресурсов, в медицинском секторе и так далее.

Нынешнюю политику Грузии в отношении РФ Абашидзе назвал «прагматичной», отметив, что после 2013 года, когда в Тбилиси сменились власти, Грузия продала в Россию продукции на 2,3 млрд долларов. «Это для нас очень серьезный доход», – признал Зураб Абашидзе.

Он подчеркнул, что значительная доля ответственности за конфликт 2008 года лежит на ЕНД Саакашвили. По его словам, после войны-2008 тогдашние власти Грузии «объявили, что говорить об ошибках грузинской стороны противоречит интересам государства». «Эта тема стала частью официальной пропаганды. На каком-то этапе критика властей за очевидные для всех и драматические ошибки приравнивались к агентурной работе на Россию», – отметил он.

Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года).