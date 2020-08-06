Лукашенко ответил на вопрос об объединении РФ и Белоруссии

06.08.2020, 20:30, Новости дня

Создание Белоруссией единого государства с Россией уже не получится, сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Это невозможно», – сказал Лукашенко в программе Гордона на YouTube.

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, белорусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел», – отметил он.

«Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался», – полагает Лукашенко. «Сейчас – нет», – сообщил он.

Россию, по словам главы республики, в Белоруссии не считают «агрессором». «У меня роль другая – я хочу, чтобы мы втроем [Россия, Украина, Белоруссия] по-братски сели и решили. Донбасс – пятое колесо в телеге и РФ абсолютно не нужен. Не очень-то, наверно, он нужен и Украине», – считает Лукашенко.

Также глава республики заявил, что не видит угрозы в наличии российских баз на территории Белоруссии. «Во-первых, надо понимать, какие это базы. Это базы, где работает полтора человека россиян, остальные белорусы. Это база дальнего слежения и обнаружения за горизонтом пуска ракет и [база] связи с подводными лодками в Атлантике. Там технари сидят фактически. (…) Там нет, кроме стрелкового, оружия. Там наши люди сидят с советских времен», – сказал Лукашенко.

Глава республики заверил, что будет защищать страну всеми силами. «Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты будет исчерпаны – без сомнения», – отметил он.

«Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. А знаете еще почему? Бегут те, у кого карманы набиты», – сообщил президент Белоруссии, говоря о себе в третьем лице.

Напомним, Лукашенко заявил, что Москва не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск остался «единственным союзником» России.

В ходе обращения к парламенту и народу глава республики заявил, что РФ навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство.