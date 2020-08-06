Мнение: Палеолитические венеры

06.08.2020, 20:30, Разное

Сделала коллажик в рамках своей трад. рубрики "что вы знаете о бессонице", повесила в фейсбук, наутро смотрю, его уже растащили везде без подписи, а он недоделанный был вообще. Так что пусть здесь лежит, полноразмерный, под катом 3мб.

Меня, в первую очередь, поразило, какие эти фигурки, оказывается, разноцветные. В книгах-то, на репродукциях, ты к чему-то невнятному однородному серому привык.

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