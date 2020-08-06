 

Сергея Фургала проверят на причастность к взрыву в Бейруте

06.08.2020, 20:29, Разное

В уголовном деле Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды преступной деятельности экс-губернатора, заявили в Следственном комитете РФ. Не исключено, что влияние преступного авторитета простиралось далеко за пределы возглавлявшегося им Хабаровского края и даже за границы России.

Так, 5 августа стало известно, что к мощнейшему взрыву на складе в Бейруте, где хранилось 2,7 тыс. тонн нитрата аммония, который шесть лет назад конфисковали с молдавского судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По словам надёжного источника, Гречушкин был знаком с Сергеем Фургалом и даже имеет с ним общие фотографии.

«Мы немедленно формируем следственную группу, которая вылетит на место происшествия самолётами МЧС для полного расследования взрыва в Бейруте и выявления возможной причастности экс-губернатора Фургала к нему. Как только появятся первые результаты расследования, мы сразу же опубликуем их, чтобы предоставить обществу наиболее подробную информацию. Думаю, в такой ситуации мало у кого будет желание участвовать в протестных акциях за освобождение международного преступника», — заявил представитель СК.

Источник: ИА “Панорама”



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