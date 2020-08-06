Дмитрий Рогозин предложил засекретить положительные новости о компании SpaceX

06.08.2020, 20:06, Разное

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил средства массовой информации в чрезмерной героизации достижений американской компании SpaceX и миллиардера Илона Маска. Это, по мнению управленца, дискредитирует отечественную госкорпорацию и её успехи в освоении космоса. Для борьбы с этим явлением Рогозин предложил засекретить часть новостей о достижениях SpaceX.

«Ещё раз хочу напомнить всем недоброжелателям, что «Роскосмос» занимается не только космическими запусками, а и решает ряд задач для Минобороны. Поэтому критика нашей корпорации неуместна. А на чём американцы летали пока с горем пополам собрали свой корабль? На наших «Союзах». Мы и так их опережаем на 30-40 лет, а когда построим «Орёл» опередим на восемьдесят. Я с коллегами, как специалисты в отрасли, понимаем суть происходящего, но вот обыватели читают всякие материалы от журналистов, которые пытаются создать кликбейт и паникуют, что мы проиграли космическую гонку. Чтобы уберечь граждан от информации об успехах Илона Маска предлагаю их засекретить и публиковать в разделе закрытой информации для определённых служащих, имеющих доступ к гостайне», — предложил Рогозин.

Для реализации инициативы глава «Роскосмоса» предложил создать космическое подразделение при Роскомнадзоре. Его специалисты будут блокировать все материалы об успехах в космосе SpaceX и Илона Маска. Ограничения затронут и иностранные веб-ресурсы. Критические материалы о работе американской компании останутся в свободном доступе.