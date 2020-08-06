 

Для противодействия пропаганде гомосексуализма в России запретят настроечные телевизионные таблицы

06.08.2020, 20:16, Разное

На совещании по национальной безопасности коллегия из представителей министерства культуры, представителей ФСБ и уполномоченного по правам ребенка приняла решение ограничить использование телевизионных настроечных таблиц из-за почти полного совпадения цветовой палитры с радугой — главным символом ЛГБТ-сообщества.

«Это планомерная работа по уничтожению нашей нации. Читаем «Денискины рассказы» Виктора Драгунского «Что я люблю?». Главный герой сообщает, что обожает смотреть телевизор, даже если там одни таблицы. Вот она, прямая пропаганда содомии среди детей. Насмотрятся таблиц и идут дышать бензиновыми выхлопами «Волги» и бросаться на представителей своего пола с желанием дикой похоти. Наши отпрыски это в школах проходят. С младых ногтей их разлагают через телевидение — опору стабильности, вещь самую близкую душе любого россиянина. Даже одно посольство США может распространить гомосексуализм среди десятков невинных людей. Представьте масштаб трагедии, если столько лет бедных деток облучали этой дрянью», — пояснила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Вопрос о том, как будут настраиваться цвета в дальнейшем пока остаётся открытым. В качестве ходовых вариантов предполагается использовать российский триколор и черно-белые полосы.

Источник: ИА “Панорама”



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