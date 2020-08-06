Евгений Понасенков эмигрировал в Приднестровье

06.08.2020, 20:25, Разное

Эпатажный блогер и альтернативный историк Евгений Панасенков принял решение покинуть Россию, а на днях получил паспорт Приднестровской Молдавской республики. Известный журналист, оперный певец и крупнейший специалист по истории Отечественной войны 1812 года будет снимать свои видеоблоги из Тирасполя.

«Я оказался между молотом и наковальней. На меня ополчилась историческая мафия — так называемые профессиональные историки, которые по указке демократов скрывают правду об Отечественной истории. На телевидении, даже федеральном, существует определенное лобби, сами знаете какое. Так вот вот эти люди сначала приняли меня за своего, но потом, когда выяснилось что я не такой, выгнали меня отовсюду. Здесь, на свободной приднестровской земле, я начинаю новую жизнь. Тут подлинно народная власть, которая дает реализоваться каждому, независимо от его сексуальной ориентации и политических взглядов. Мне уже предложили возглавить исторический факультет местного университета и стать главным тенором в Тираспольском оперном театре. Всё плохое в моей жизни осталось в этой азиатской Москве. Теперь в я Европе», — прокомментировал переезд Понаскенков.

Ранее Понасенков снялся в рекламе таблеток от диареи.