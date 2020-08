Мнение: Российский серийный электромобиль, падение потребления мяса и пост-мясо в «Перекрёстке»

06.08.2020, 20:20, Разное

1. Несмотря на весь наш скепсис относительно зелёной энергетики, Россия не отстаёт от модных тенденций. У нас вскоре должен появится свой собственный массовый электромобиль:

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, возможен экспорт этих машин.

https://tass.ru/ekonomika/9106273

2. Оказывается, потребление мяса в мире снижается, а не растёт (если верить агентству Блумберг). И это происходит несмотря на общий рост благосостояния населения планеты:

https://lenta.ru/news/2020/08/04/meat/

Потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым большим снижением по крайней мере с 2000 года. Больше всего «просядет» говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее. Об этом отпишет Bloomberg.

Доля говядины в общем объеме производства мяса явно снижается: с 39 процентов в 1961 году до 20 процентов в 2018 году. На это влияет снижение благосостояния, считают эксперты. Доля свинины не изменилась — 35 процентов. Весь рост пришелся на куриное мясо — с 11 до 34 процентов от общего производства.

Потребление говядины достигло своего пика еще в конце 1970-х годов, пишет издание. Выбросы от производства этого вида мяса примерно в 10 раз выше, чем от свинины или курицы. Снижение вреда для экологии будет иметь решающее значение в будущем, поскольку на сельское хозяйство приходится 18,5 процента от глобальных выбросов парниковых газов.

3. Зато растительное мясо в России теперь можно купить в самом обычном «Перекрёстке». Впрочем, цена вызывает некоторые вопросы:

https://incrussia.ru/news/perekrestok-beyond-meat/

Растительное мясо Beyond Meat появилось в «Перекрёстке», его можно купить в 212 супермаркетах сети в Москве и других городах ЦФО, рассказали в X5 Retail Group.<…>

Beyond Meat — самый известный производитель альтернативного мяса в мире. Десять лет назад компанию основал Итан Браун, среди её инвесторов — Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо.

Ранее Inc. рассказывал, что в ноябре прошлого года растительное мясо Beyond Meat начала продавать «Азбука вкуса». Стоимость оригинального мяса Beyond Meat составляет примерно 3 тыс. руб. за килограмм — за эти деньги сегодня в России можно купить такое же количество самой премиальной ягнятины или мраморной говядины.