Лукашенко рассказал о возникновении «кликухи» «последний диктатор Европы»

06.08.2020, 20:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже не является «последним диктатором Европы», потому что Запад увидел в его политике «рациональное зерно». Об этом глава республики сообщил в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

«Последним диктатором Европы меня называли очень давно и кликуху эту дала мне Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США. Наверное, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада. Сейчас они поняли, что какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок, и стабильность, которые существуют в Белоруссии», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он также отметил, что не видит разительных шагов в вопросе взаимопонимания с Западом, но есть «ростки».

«Если возврат послов – это ростки, то они есть, но я не вижу каких-то разительных шагов в этом направлении», – сказал глава Белоруссии.

Также, по мнению Лукашенко, его известное прозвище «батька» стало своеобразным брендом для него и республики.

«Оно (прозвище) мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко», – сказал он.

Как сказал президент Белоруссии, это прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко.

«Помните, его тоже там где-то «батькой» называли, но он первый назвал меня «батькой» в шутку, мы с ним дружили. По тому, как в Белоруссии ко мне относились», – добавил он.

Ранее Лукашенко назвал канцлера Германии Ангелу Меркель «волчицей», а президента Владимира Путина назвал своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности.