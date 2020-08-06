Врио ЕАО проинспектировал работы по благоустройству

06.08.2020, 20:16, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый осмотрели, как идет асфальтирование тротуаров вдоль Пионерской улицы.

Как информирует управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО, работы по благоустройству будут проведены по обе стороны проезжей части на отрезке от 40 лет Победы до пересечения с Димитрова. Здесь также будут оборудованы парковки и приведены в порядок заезды во дворы. Параллельно на Пионерской убирают старые автобусные остановки. После асфальтирования здесь установят современные остановочные комплексы. Гольдштейн высказал ряд замечаний к проведенным работам, передает Regnum.

Акцент был сделан на обеспечении комфортной и доступной городской среды. Тротуары должны быть не менее 4,5 метров в ширину, с разметкой для реверсного движения велосипедистов и пешеходной зоной, без барьеров и бордюров в непредназначенных для этого местах.

Врио главы ЕАО поинтересовался состоянием прилегающей к новому тротуару территории. Автомобильные парковки, подъезды к магазинам, к зданиям обувной фабрики и ТЦ «Новый поворот» находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Мы в индивидуальном порядке прорабатываем все вопросы с предпринимателями. Одна из задач – территория возле магазина «Шан». Мы весной встречались и с владельцем здания, и с арендатором. Договорились, что администрация города берет на себя вопрос отводного дренажного колодца. Он обустроен. Теперь задача предпринимателей обеспечить обустройство этой территории. Так же плодотворно прошла встреча с руководителем биробиджанской обувной фабрики. Договорились, что часть расходов по обустройству подъездных дорог возьмет на себя мэрия Биробиджана, часть – фабрика и все арендаторы, которые размещены в здании. Стараемся, чтобы после устройства тротуаров эта улица обрела законченный вид», – доложил Гольдштейну мэр областного центра.