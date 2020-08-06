Ученые: Гелиосфера может иметь форму круассана

06.08.2020, 20:09, Разное

Ученые предполагают, что окружающая Солнечную систему гелиосфера может иметь форму круассана. К такому выводу эксперты пришли, смоделировав магнитный пузырь после получения информации миссий агентства NASA.

Исследователей давно интересовало, как выглядит гелиосфера, защищающая Солнечную систему от проникновения различных объектов из межзвездной среды. Изнутри очень непросто осуществить измерение формы магнитного пузыря, так как ближайшая его сторона удалена от Земли на 16 млрд километров. Данную зону удалось измерить американским космическим зондам “Вояджер-1” и “Вояджер-2”.

Специалисты решили использовать полученную от миссий NASA информацию для определения и характеристики материала, находящегося в гелиосфере. В рамках исследования были проанализированы данные миссии “Кассини” и New Horizons. После разделения двух составляющих солнечного ветра была смоделирована трехмерная форма гелиосферы. При рассмотрении по отдельности компонентов и сочетания предыдущего исследования ученых, согласно которому магнитное поле представлено в виде доминирующей силы при образовании гелиосферы, была получена сдутая форма круассана с двумя изгибающимися от центра струями.