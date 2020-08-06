Мнение: Письмо: “Это будет фиаско”

06.08.2020, 20:05, Разное

Ну вот еще одна не совсем уж рыба.

Неэтично себя ведет, правда, и местами неэкологично, о чем будет жалеть потом, но рефлексия более-менее и короны почти нет, так что придраться особо не к чему.

Это – героиня одного письма в рубрику. Мне часто герои пишут: здравствуйте, я муж автора вот этого письма. Здравствуйте, я любовница из письма вот про этот треугольник. Но я не ток-шоу Малахова, меня такие разборки через блог не интересуют. Если письмо написано с целью грубого штурманства или оправданий, мне жаль на него эфир.

Это письмо поинтересней, есть что обсудить. Поэтому я для самостоятельного разбора пока вам его предлагаю. Без белого пальто, пожалуйста. Это психологический блог, а не блог борцов за чистоту рядов.

infallsat

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я – М. из письма

https://evo-lutio.livejournal.com/1120912.html?page=2

которое написал мой почти бывший муж. Его зовут Т.

Ссылку прислала моя знакомая, которая Вас читает, узнала по описаниям меня и письмо озаглавила “Ну ты и сука”.

Ну да, я сука, что уж. Самая большая моя вина в том, что я долго от него не уходила. Да, когда В. (мой гражданский муж и человек, которого я люблю) меня выгнал и я поняла, что он совсем не шутит, то была в ауте и реально не представляла что делать дальше.

А тут Т. такой верный паж, так соблазнительно было принять его приглашение и жить себе припеваючи ни о чём не заботясь. А, как говорится, временное – самое постоянное. Я всё думала, что в любой момент могу уйти так зачем торопиться, даже не допускала, что могу забеременеть, у меня ведь диагноз был, а тут вдруг.

Когда забеременела, сама поверила, что всё будет хорошо, была безумно благодарна Т. за то что с ним всё получилось, Но потом так ничего хорошего и не вышло. Я старалась, правда старалась, но никак.

Под конец беременности меня стало сильно накрывать, что ребёнок не от В. Если бы это была девочка или мальчик, но похожий на меня, наверное всё было бы иначе, но ребёнок просто копия Т. от меня у него только глаза. Из меня никакая мать, это правда. Сначала я бесилась, почему это я должна им заниматься, потом меня бесило, почему Т. туда лезет, потом раздражалась, что он заботится о ребёнке лучше меня. А где в этом интересы ребёнка? Да нигде.

Мы с ним очень разные. Совершенно. По человеческим качествам он на две головы выше меня, он неконфликтный, дипломатичный, тактичный, все острые углы обходит. А я так не могу! Я прям не могу, когда всё спокойно, я провоцирую и задираюсь и не уважаю того, кто не может держать удар. Он умнее меня, но он не боец, а я боец и хотеть могу только бойца сильнее чем я. Я как гопница против академика. Кто из нас круче? Смотря в чём и смотря в какой среде.

И качели эти постоянно, я только себя накручу, что он добрый, умный и хороший и даже проникнусь немного, а он как зайдёт в комнату и как ляпнет какой-то антисекс, так и весь мой моральный настрой сливался в ту же секунду.

Имидж у него более менее. Когда разденется и если его немного взлохматить, тогда норм, а вот одевается он чёрти как, это правда и причёска у него не ахти. И изменить это мне было не под силу, всё равно напялит на себя всё супероверсайз типа удобно ему так и хоть тресни.

Даже женщину себе оверсайз нашёл. Я когда их увидела, у меня глаза на лоб повылазили это ж надо же. Она на лицо правда симпатичная, но только на лицо. И ухоженная. Но при её габаритах ухоженность это просто маст хэв, иначе капец. А больше всего меня убило то, как он на неё смотрел.

Я думала, что он всегда будет мой, что бы я ни творила, как бы что ни повернулось, а он не просто себе бабу нашёл, он её взаправду любит. И я почувствовала себя неустойчиво. Он мне всегда не особо был нужен, но неплохо в активе иметь запасной плацдарм, согласитесь, а теперь оказывается плацдарма нет. Как удар под дых.

Нет, я правда сука. Плацдармом его называю, как что-то неодушевлённое, на его чувства мне получается совсем наплевать. Так и есть.

Меня волнует то, что я ухожу в дисбаланс с В. Как я поняла из-за ресурсов, которых у меня кот наплакал, ни работы, ни образования, ни навыков. Сама виновата, никто же мне не мешал, когда я сидела дома с Т пойти учиться, да хотя бы в программирование его вникнуть немного, но нет, тупо просрала несколько лет ни на что.

Пока что В. меня держит при себе, но меня убивает, что я от него завишу больше, чем раньше, не должно такого быть. Поэтому если бы Т. купил мне квартиру, я бы могла решить одну из проблем, хоть бы точка зацепления была. Наверное так и сделаю. Даже от родительских прав на ребёнка готова отказаться, пусть не переживает, что я явлюсь через много лет и буду права качать.

Я ж не молодею и роды на теле сказались не лучшим образом, В. я цепляю чем-то своим, у нас с ним давняя история, но однажды же он меня выгнал, я это всегда держу на подкорке – не расслабляйся девочка, рано так делать, а то может и никогда не придётся. Очень давно он хотел на мне жениться, но я была слишком на коне, слишком молода, красива и заносчива, слишком многие на меня пялились, а в В ещё не влипла, весь мир крутила на пальце, всё казалось, что и его смогу. Ан нет. Наверное поэтому и я за него зацепилась так надолго, что всех могла раскрутить, а его нет. А теперь что, гонор остался, а возраст уже не торт.

И профессия нужна.

Т. писал, что если вдруг я к нему снизойду, то он не уверен, что не поддастся. Очень зря он так написал. Потому что я теперь только об этом и думаю. И мысли у меня раздваиваются. Интересно было бы вдохнуть его запах теперь, когда он пахнет другой женщиной, которой любим и которую любит, заглянуть ему в глаза, может запретность и греховность секса со мной пробудит в нём чувственность наконец. Мужчина, который проиграл внутреннюю борьбу и поддался искушению, заводит несоизмеримо больше, чем тот кто несмело прикасаясь, робко ждёт от тебя реакции. Я прям чувствую, что сейчас в нём может проснуться зверь и мне хочется это ощутить.

А с другой стороны зачем к нему лезть? Человек только-только начал выздоравливать, завёл отношения, всё у него хорошо а я из праздного любопытства могу всё порушить. Он никакой актёр, не сможет скрывать, она всё поймёт. И даже если сможет его простить, всё равно их отношения прежними уже не будут. Они слишком мало пробыли вместе, чтобы у них уже был фундамент, измена всё обрушит.

Поэтому наверное я не полезу. Если я и сука, то не совсем ещё конченная.

Хотя есть и третий вариант. Если он устоит. Если так, то у него будет всё хорошо, рухну я. Моя внутренняя уверенность в своих силах падёт, я и с В. пошатнусь. Секс с тем, кого В. даже близко не рассматривает как соперника это не измена, а развлечение, просто девочка заскучала, а вот если такой меня отвергнет, это будет фиаско. Моё фиаско.

Но я ещё подумаю, всё же интересно, устоит он или падёт.