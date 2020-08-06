В годовщину августовской войны Совбез ООН поддержал суверенитет Грузии

06.08.2020, 20:02, Новости дня

В преддверии 12-й годовщины российско-грузинской войны восемь стран-членов Совбеза ООН выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

По итогам встречи в дистанционном формате, на которой обсуждалась ситуация на оккупированных Россией грузинских территориях, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Норвегия, США, Эстония и Франция сделали совместное заявление по Грузии.

«Постоянное российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии, подрывает ее суверенитет и основанный на правилах международный порядок. Это еще больше разделяет людей и подвергает опасности здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта», – говорится в заявлении.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

Бордеризация и дезинформация

Авторы заявления высказывают обеспокоенность продолжающимся процессом «бордеризации», т. е. переносом линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории, а также незаконными задержаниями де-факто властями Южной Осетии мирных граждан, которые проживают в прилегающих к линии оккупации грузинских сёлах.

«Мы одновременно обеспокоены российской дезинформационной кампанией, связанной с пандемией и сопутствующими вопросами здравоохранения, а также ложной пропагандой направленной против жизненно важной работы Центра Лугара. Эти действия продлевают конфликт, угрожают миру и стабильности, мешают пользоваться основополагающими правами человека и фундаментальными свободами, а также негативно влияют на здоровье и безопасность жителей Грузии, дестабилизируя весь регион», – заявляют страны-члены Совбеза ООН.

Напомним, что в течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и Минобороны, периодически делают заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в расположенном в Тбилиси Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья (известном как Центр Лугара) химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми.

США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада». Примечательно, что все тесты грузинских граждан на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проводятся в этой лаборатории. С мая 2013 года Центр Лугара, в который Соединенные Штаты инвестировали около 350 млн долларов, перестал быть самостоятельным учреждением и перешел под контроль Министерства здравоохранения Грузии. В центре ведутся исследования различных вирусных и опасных инфекций, гриппа, бактериальных инфекций, а также расшифровки генома.

Призыв к России и сепаратистским властям

Восемь стран-членов Совбеза ООН вновь призвали Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании Соглашений от 12 августа и 8 сентября 2008 года, т.е. вернуть свои войска на довоенные позиции и обеспечить доступ международных наблюдателей к Абхазии и Цхинвальскому региону.

Авторы заявления высказывают сожаление в связи с отсутствием политической воли со стороны России для решения конфликтной ситуации, в результате чего налицо отсутствие прогресса в женевских дискуссиях, созванных после войны 2008 года для решения территориальной проблемы Грузии.

Восемь стран-членов Совбеза ООН выступают в поддержку защиты прав человека на оккупированных территориях, включая право достойного и безопасного возвращения насильственно перемещенных лиц в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.

«Мы также призываем де-факто власти контролирующие на данном этапе грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии, облегчить для гуманитарных работников и правозащитников, а также других лиц беспрепятственный доступ к этим регионам, включая религиозные объекты», – сказано в заявлении.

Реакция в Тбилиси

Грузинские власти высказали благодарность странам-членам Совбеза ООН за высказанную поддержку территориальной целостности Грузии.

Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани поблагодарил «друзей Грузии» в Твиттере, а премьер-министр Грузии Георгий Гахария – на заседании правительства 6 августа. При этом Гахария отметил, что совместно с международными партнерами «должно быть сделано всё для мирной деоккупации страны».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что грузинское правительство продолжит активную работу для того, чтобы в столицах наших стратегических партнеров и в международных организациях оккупация Грузии была постоянно актуальным вопросом, и чтобы это продолжалось до тех пор, пока в конце концов не произойдет деоккупация страны мирным путем», – сказал премьер-министр Грузии.

Георгий Мчедлишвили из Университета Европы считает, что за еще один прошедший после войны год в вопросе решения территориальной проблемы Грузии, изменилось очень немногое.

«Российско-грузинские политические отношения остаются "несуществующими", а экономические связи даже ухудшились в связи с коронавирусом. Отдельные эпизоды, подобные встрече министров иностранных дел "на полях" Генассамблеи ООН, мало что меняют», – сказал политолог в интервью с «Голосом Америки».

Что касается сепаратистских властей, говорит Мчедлишвили, то если с Цхинвали никакого диалога нет и продолжаются «безобразные» факты задержания граждан Грузии вдоль линии оккупации, то из Сухуми в лице новоизбранного де факто президента Аслана Бжании прозвучал посыл к интенсификации диалога.

«К сожалению, сложная и поляризованная политическая ситуация в Грузии, при которой любая форма диалога будет воспринята частью демагогической оппозиции как "капитуляция России", а возможно и из-за отсутствия политической воли в руководстве Грузии, пока ответа на посыл Бжании не было», – отметил Мчедлишвили.

В целом, по словам эксперта, с точки зрения восстановления целостности Грузии, шансы невелики с учетом того, что территории оккупированы Россией, и российское руководство их сегодня не уступит.

«Конечно, необходимое условие для восстановления территориальной целостности Грузии – это смена руководства в России. Но даже в случае нормального, цивилизованного руководства в России, которое не захочет руководить страной-агрессором, Грузии надо построить очень много мостов, ментальных и психологических, с населением оккупированных территорий. В течение почти трех десятилетий они находятся в токсичном информационном пространстве и воспринимают Грузию так негативно, что будет очень непросто сделать это население лояльным к Грузии. Поэтому мирные инициативы и практические шаги по сближению обществ должны продолжаться. Если вдруг появится "окно возможности", Грузия должна быть к этому готова», – резюмировал эксперт.