Лукашенко рассказал, считает ли Россию агрессором

06.08.2020, 19:55, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может назвать Россию агрессором в связи с войной на Донбассе и оккупацией Крыма. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

Так, отвечая на вопрос, понимает ли он, что по отношению к Украине Россия является захватчиком и агрессором, Лукашенко заявил: “Ситуация плохая. Наверное, вы имеете право так высказываться. Я никогда не говорю и не скажу “захватчик” или “агрессор”.

По его словам, такая характеристика России лишила бы Беларусь роли “не миротворца, а друзей”.

“Вы для нас – россияне и украинцы – родные. Мы втроем родные. Никому мы нигде не нужны. Мы не должны были к этой драке прийти. А если пришли, давно должны были решить этот вопрос. Постоянно, когда мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным затрагиваем этот вопрос, только в этом ключе идет разговор. Немедленно надо заканчивать эту возню. Даже в России это основной тренд”, – утверждает белорусский президент.

По словам Лукашенко, он хотел бы, чтобы “сестренка Украина, Россия и Беларусь по-братски сели и решили вопрос”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.