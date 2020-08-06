 

Лукашенко: Крым Украина, конечно, не вернет. С Донбассом проще

06.08.2020, 19:55, Новости дня

Украина не сможет вернуть Крым в ближайшей перспективе. Такое мнение президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

Отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым “при нашей жизни”, Лукашенко заявил: “Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события”.

Лукашенко считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну.

“У Порошенко было много моментов, когда – я скажу недипломатически – извиваясь под столом, за столом, как угодно – можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. “Вы это сделаете – тогда мы это. Вы это отдадите – мы это”. Надо было найти возможность – и черт с ним, но надо было сохранить лицо [президенту РФ Владимиру] Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное – результат. А он пошел лоб-в-лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада”, – заявил белорусский президент. 

Россия оккупировала Крым в феврале – марте 2014 году по итогам незаконного референдума, проведенного после силовой блокады украинских военных частей на полуострове. Результаты плебисцита не признаются Украиной и мировым сообществом.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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