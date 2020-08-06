Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

06.08.2020, 19:55, Новости дня

Североатлантический альянс может разместить ракеты средней дальности в Украине. Такое мнение президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

По его мнению, к интеграции Украины в НАТО подтолкнула российская агрессия.

“Это подарок американцам. Когда был здесь [госсекретарь США] Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: “Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину?” Он засмеялся: “Что вы имеете в виду, господин президент?” – “Имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас. Вы ведь можете договориться сейчас с Украиной – агрессор же напал. И нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко”, – заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, “мы своими руками подарили Западу то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать”.

“Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой. Я это говорю ответственно”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.