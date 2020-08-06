РФС вернул “Тамбову” право регистрировать новых футболистов

06.08.2020, 19:54, Новости дня

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с ФК "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил официальный сайт РФС. Запрет был наложен из-за задолженности перед полузащитником команды Салли Муниру.

"В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров от 23 июля 2020 года по делу Салли Муниру против "Тамбова" снять запрет на регистрацию новых футболистов с клуба", – говорится в заявлении РФС.

Напомним, что ганский футболист оказался в "Тамбове" летом 2019 года. В мае 2020 года у него истек контракт. Клуб принял решение не продлевать соглашение с Муниру.