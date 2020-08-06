Лукашенко назвал Меркель «волчицей»

06.08.2020, 19:53, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель – «волчица», без нее Европа потеряет силу, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Что-то у него (президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) есть, от чего не устаешь. Знаете, в переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя как они вели переговоры, от нее – да. Ну, это волчица, это Европа потеряет силу – настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за нее сутки сидели (на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» слова главы Белоруссии.

Также в интервью Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности.

Кроме того, глава Белоруссии рассказал, что в молодости читал лекции по атеизму, а теперь позиционирует себя верующим человеком и посещает церковь.