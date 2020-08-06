В Саратове ребенок выжил после падения из окна

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06.08.2020, 19:43, Разное

В Саратове после падения из окна выжил полуторогодовалый ребенок, передает сайт VSE42.RU. Его совершенно случайно обнаружил сотрудник Росгвардии. Мужчина шел к припаркованной во дворе машине, когда услышал из кустов тихие хрипы. Заглянув туда он увидел травмированного мальчика и москитную сетку. Росгвардеец вызвал экстренные службы, а сам тем временем оказал ребенку первую помощь. В результате мальчика удалось спасти. Сообщается, что он упал с высоты второго этажа.



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