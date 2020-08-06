От новой чумы в Китае умер первый человек

06.08.2020, 19:43, Разное

В уезде Дархан-Муминган в городском округе Баотоу на севере Китая зафиксирована новая вспышка кишечной чумы. От нее уже умер первый больной, передает “Царьград”. Все, кто с ним контактировал – 35 человек – были отправлены на карантин. Объявлено об опасности возникновения других очагов заболевания в регионе. Режим повышенной эпидемиологической опасности будет действовать на всей территории уезда по меньшей мере до конца декабря 2020 года.