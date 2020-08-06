 

От новой чумы в Китае умер первый человек

06.08.2020, 19:43, Разное

В уезде Дархан-Муминган в городском округе Баотоу на севере Китая зафиксирована новая вспышка кишечной чумы. От нее уже умер первый больной, передает “Царьград”. Все, кто с ним контактировал – 35 человек – были отправлены на карантин. Объявлено об опасности возникновения других очагов заболевания в регионе. Режим повышенной эпидемиологической опасности будет действовать на всей территории уезда по меньшей мере до конца декабря 2020 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Волочкова поведала о закулисных войнах в балете

30.06 / Из-за таяния вечной мерзлоты Арктику начали массово заселять бобры

26.06 / Пелагея опубликовала трогательное видео с дочерью

31.07 / Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт

04.08 / Головин из “Кадетства” вышел в свет с новой возлюбленной

01.08 / Что вы знаете о сне?

27.07 / Найдена «удивительная» польза от употребления перезрелых бананов

04.08 / Ирина Горбачева встречается с музыкантом Антоном Савлеповым

04.07 / Анна Семенович продемонстрировала пикантное видео из массажного кабинета

16.07 / Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска