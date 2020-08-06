5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

06.08.2020, 19:40, Разное

Уже второй год актриса Ребел Уилсон поступательно и упорно идет к намеченной цели: здоровому образу жизни и подтянутой фигуре. Если раньше Уилсон утверждала, что именно лишний вес стал ее заветным ключиком, открывшим все двери голливудских киностудий, то теперь она всерьез озабочена вопросами питания и тренировок. Целью Ребел не являются параметры 90-60-90: актриса, страдающая от гормонального дисбаланса (заболевание, из-за которого человек довольно быстро набирает вес, но так же быстро его скидывает), просто хочет наладить обмен веществ и стать более спортивной. Но усилия при этом принимает немалые.

Ребел УилсонБлагодаря диетологу Кейт Сэйв из Daily Mail Australia репортерам удалось узнать режим Ребел и пять основных правил, которые помогли (и помогают до сих пор) ей приблизиться к мечте. Начнем с того, что 40-летняя актриса занимается боксом, хайкингом, взбирается и спускается по ступенькам, а также следует методу доктора Майера. Но обо всем по порядку.

Утяжелители

В Instagram Ребел можно увидеть, как актриса работает с гантелями, поднимает тяжелые автомобильные шины и вообще не боится взять лишнюю нагрузку на руки и ноги – разумеется, под чутким присмотром своего тренера Джоно Кастано. Ранее мужчина уже рассказывал, что тренируется Уилсон 7 раз в неделю, а утяжелители ей нужны, чтобы укрепить мышечный корсет.

Высокая интенсивность занятий

Стойкость актриса вырабатывает в себе и интенсивными тренировками HIIT, благодаря которым лишние килограммы уходят лучше всего. Таким интенсивом может быть забег по лестницам, работа с тяжелыми веревками, бокс-спарринги. Все вышеперечисленное помогает включиться в работу каждой группе мышц, а также разнообразить тренировку и не концентрироваться на одном лишь подъеме гантелей. Впрочем, судя по кадрам из блога Ребел, во время своей “зарядки” она явно не скучает.

Хайкинг

Все в том же блоге актрисы можно найти немало снимков с ее прогулок по холмам и горам. Поскольку сейчас Уилсон находится в Сиднее, чаще всего она выбирает местный маршрут Lighthouse Walk: его протяженность всего 2 километра, но из-за крутых уступов и склонов занимает он примерно 90 минут и отлично работает как кардиотренировка.

Метод Майера

Когда речь заходит о питании, Ребел старается придерживаться так называемого метода доктора Майера. Его характеризует ограничение потребления сахара, молочных продуктов и продуктов, содержащих глютен, и включение в рацион “чистой” пищи. Сам же метод заключается в том, чтобы есть еду, не торопясь, тщательно прожевывая каждый кусочек по 40 раз. Также, согласно советам доктора Майера, главным приемом пищи лучше всего делать завтрак и желательно не злоупотреблять тяжелой пищей после 4 часов дня. По-видимому, этим принципам актриса начала следовать после того, как посетила велнесс-центр VivaMayr в Австралии. Сейчас она старается есть побольше зелени, овощей и чистого протеина. Но и молочный коктейль – судя по Instagram – иногда себе разрешает.

Терпение

Видимых результатов актриса добилась благодаря терпению и смене привычек, а не из-за интервального голодания или строгой диеты. По словам ее тренера, занятия спортом имеют смысл, только если вы планируете придерживаться нового режима в долгосрочной перспективе. Джоно Кастано рекомендует давать себе в качестве первого срока год – а затем и далее следовать намеченной цели:

Помните, что если мы говорим о двух месяцах, то это слишком большой стресс для организма. Так что я советую вам быть реалистами и маленькими шажками двигаться к прогрессу,

– недавно рассказал он изданию Yahoo Lifestyle. Также Катано рекомендует сконцентрироваться на любви и заботе о себе:

Обратите внимание на свое питание. Занимайтесь 5 раз в неделю. Позаботьтесь о том, чтобы вы приходили в себя после этих тренировок при помощи стречинга и сна. Принимайте достаточное количество витаминов и полезных веществ. Относитесь к своему телу, как к храму!

Ребел Уилсон с тренером Джоно Кастано