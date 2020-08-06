Мнение: Под прикрытием белорусских выборов

06.08.2020, 19:35, Разное

Под прикрытием белорусских выборов

Развитие ситуации в Белоруссии с задержанием ЧВКшников и последующие заявления руководства Белоруссии на эту тему не только создают кризис в российско-белорусских отношениях, но и формируют возможности для различных провокаций, которые будут направлены на то, чтобы этот кризис прошел точку невозврата.

На днях уже сообщалось, что в период выборов в Белоруссии возможны как провокации, связанные с выборами (в том числе и силового характера, которые грозит не допустить Лукашенко, угрожая дать отпор силами армии и спецслужб), так и одновременная силовая провокация на Донбассе, где формально действует «бессрочное перемирие», которое, как обычно, не соблюдается.

Как сообщает военкор Котенок, небезызвестный Кирилл Буданов может быть привлечен к операциям на линии фронта в ДНР. Буданов получил широкую известность после того, как были опубликованы документы о подготовке и заходе ДРГ ГУР МОУ с территории Украины на территорию Крыма с целью подрыва аэродрома в Джанкое. Основную задачу украинским террористам тогда выполнить не удалось, но в ходе отхода с российской территории ими были убиты офицер ФСБ и боец ВДВ. Сама группа тогда понесла потери только ранеными. Впрочем, уже через несколько месяцев возмездие настигло одного из организаторов того «похода», который был взорван в центре Киева в своей машине.

В условиях возможного обострения ситуации в Белоруссии, когда после проведения выборов и вероятной победы на них Лукашенко белорусская оппозиция объявит о их непризнании и попытается начать уличные акции со всеми вытекающими последствиями, Украина может попытаться использовать эту ситуацию для активизации боевых действий на Донбассе и решения своих задач. Как пишет Котенок, перед группами под контролем Буданова поставлена задача скрытно занять ряд точек на линии соприкосновения или в глубине территории ДНР, пользуясь тем, что в республиках изданы приказы, запрещающие вести ответный огонь и сковывающие возможности для ведения боевых действий для БТРО и номерных бригад. Это, конечно, с одной стороны, создает благоприятную почву для тактических действий ДРГ, которые помимо прочего получат отличное прикрытые вследствие шумихи с белорусскими выборами. Основная цель — добиться хотя бы тактических успехов и продвинуть линию фронта, возможно, с захватом каких-то важных пунктов, которые можно будут представить, как военный успех. Помимо этого, должна решаться задача обеспечения «алиби» для такой операции, чтобы обвинить в возобновлении интенсивных боевых действий руководство ЛНР и ДНР, а также РФ, дабы представить действия ВСУ как сугубо ответные.

Реализация такого сценария выгодна как условной «партии войны» на Украине, так и США, которые заинтересованы в поддержании управляемого военного конфликта в Донбассе. В текущих реалиях такой сценарий становится выгодным и Зеленскому, который с одной стороны пытается использовать захват Лукашенко ЧВКшников в Белоруссии (которых Украина требует передать ей, прекрасно понимая, какой катастрофический урон это нанесет отношениям Белоруссии и России — скорее всего непоправимый, с далеко идущими последствиями), а с другой — показать своему избирателю, что он пытался добиться мира на Донбассе, но это невозможно, так как плохие ЛНР, ДНР и РФ мешают «делу мира». Ну а раз мира нет, то вот вам небольшая «военная победа» с рассказами про величие украинской армии. Схема эта отнюдь не нова – также действовал и Порошенко, который под рассказы про «выполнение Минских соглашений» и объявления об очередных «бессрочных перемириях» регулярно разжигал боевые действия в Донбассе во внутриполитических целях, так как это позволяло списывать любые политические, социальные, экономические и иные провалы на «войну с Россией», которой еженедельно он говорил «остаточне прощавай».

У Зеленского ровно та же самая мотивация – его рейтинг и рейтинг «Слуги народа» падают, он уже фактически потерял половину тех заоблачных процентов, которые получил в 2019-м году. И тенденцию такова, что в ближайший год он продолжит свое крутое пике. Поэтому нужны хоть какие-то успехи (в том числе военные), чтобы замедлить/остановить это падение, а избирателю перед местными выборами нужно объяснить, почему обещанный мир все не наступает и кто в этом виноват. Виновным себя Зеленским, разумеется, не считает, поэтому виновными будет Россия и Народные Республики. Ну а выборы в Белоруссии создают удобную ситуацию, чтобы не только покопаться ржавым гвоздем в российско-белорусских проблемах, но и использовать эти проблемы и возможные протесты в Минске как прикрытие для силовых операций в Донбассе, дабы под шумок добиться хотя бы тактических результатов, значимых с точки зрения политического пиара, который можно будет продать уже украинскому избирателю и показать украинским нацикам, что Зеленский не так уж сильно отличает от Порошенко и он тоже может играть в эту игру. Так что нельзя исключать, что в ближайшие несколько дней на фоне белорусских событий мы можем увидеть какую-нибудь очередную авантюру на фронте в ДНР и ЛНР. Правда, если вспоминать историю эстонского наемника Миколы Илина, стоит помнить, что «операция не всегда проходит успешно».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/pod-prikrytiem-belorusskikh-vyborov/ – цинк