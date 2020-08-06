 

“Одна из духовных скреп”: Марина Кравец раскрыла секрет долгих супружеских отношений

06.08.2020, 19:30, Разное

Недавно популярная комедийная актриса Марина Кравец дала интервью одному из YouTube-каналов, в котором пояснила о многих интересных фактах личной жизни. В частности, знаменитость поделилась с поклонниками секретом долгих супружеских отношений.
Общение Марины Кравец с журналисткой Лаурой Джугелия происходило в рамках передачи на YouTube-канале PEOPLETALK TV. Рассказывая о своем супружеском альянсе с продюсером Аркадием Водаховым, который также присутствовал в студии, артистка заявила, что залогом длительных отношений в браке является наличие у супругов общих интересов и “совпадающее” чувство юмора. Причем последнему фактору она отводит особенную роль, поскольку он очень помогает по жизни. “Чувство юмора может быть любого качества, но если у пары оно схоже, то это одна из тех душевных скреп. Это важно!” – подчеркнула красавица. К слову, поддержал жену и Аркадий Водахов. Он упомянул, что юморные “сюрпризы” возлюбленной приятными бывают далеко не всегда. Однако удачные шутки, прилетающие от супруги даже “в 4 утра”, заставляют его искренне смеяться. “И это очень здорово!” – резюмировал он.

Также важным аспектом долгих отношений Кравец считает общие интересы. “Несмотря на то, что противоположности притягиваются, общие моменты должны быть”, – пояснила звезда. Завершая тему, она отметила, что своеобразную подпитку и мотивацию создает разнообразие формулировок, сопровождающих даже знакомое давно мнение “второй половины”.



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