 

Лукашенко: Зеленский попал как кур во щи

06.08.2020, 19:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим человеком, но он вряд ли преуспеет в управлении государством, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Володя [Владимир Зеленский] – хороший человек. Вы знаете, мне его жаль, он попал как кур во щи. (…) Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту – президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом», – сказал сказал Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

Лукашенко сомневается, что Зеленский сможет стать успешным президентом. «Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет. (…) У него не хватит времени», – отметил он.

При этом глава республики сомневается, что Зеленский подаст в отставку в случае неудачи. «Володя может [встать и уйти] он по характеру такой. Хотя он умница, и, я думаю, не сделает этого», – отметил президент республики.

Ранее Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности.



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