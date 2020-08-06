 

Лукашенко заявил о «бестолковом» отношении Украины к Крыму

06.08.2020, 19:30, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что ответственность за потерю Крыма лежит по большей части на самой Украине.

«Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

«У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли», – подчеркнул белорусский президент.

По словам Лукашенко, Донбасс также «не очень-то и нужен Украине».

Также Лукашенко заявил, что никогда не воспринимал воссоединение РФ и Крыма как угрозу Белоруссии. По его мнению, РФ – это не «страна-агрессор».

В интервью с Гордоном белорусский лидер сообщал, что сам был бы готов воевать за Крым.

Лукашенко никогда не делал официальных заявлений по Крыму, но подписывать итоговую декларацию рижского саммита «Восточного партнерства» с упоминанием «аннексии» Крыма белорусская делегация отказалась. При этом белорусский президент не раз заявлял, что фактически Крым не является украинской территорией. Так, в 2015 году Лукашенко заявил, что в ситуации с воссоединением Крыма с Россией, о которой он осведомлен «более глубоко», Украина «сама подставилась».

Крым стал российским регионом после референдума, когда более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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