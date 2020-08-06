 

Медики: Мед и орехи помогают эффективно очистить сосуды

06.08.2020, 19:30, Разное

Медики рассказали о полезных свойствах меда и орехов для профилактики атеросклероза. Продукты являются эффективным средством для очистки сосудов и оздоровления сердца.
О снижении проходимости сосудов может говорить появление шума в ушах, частые головные боли, сопровождающиеся высоким артериальным давлением, нарушение концентрации памяти. Это связано с накоплением в кровеносных сосудах холестериновых бляшек, препятствующих нормальной транспортировке к органам питательных элементов и кислорода. Сигнал об ухудшении работы систем организма посылает головной мозг.

Для предотвращения атеросклероза рекомендуется потреблять простое в приготовлении средство: измельченные пять ядер грецких орехов нужно смешать с одной столовой ложкой меда, щепоткой корицы, сушеного имбиря и дать настояться в холодильнике в течение суток. Такую смесь полезно потреблять за полчаса до приема пищи три раза в день.

Грецкие орехи способствуют улучшению метаболизма, укреплению сосудов, сердца; активизируют функции головного мозга; снижают вероятность образования тромбов и позволяют предотвратить возникновение инсульта. Что касается меда, то он нормализует артериальное давление, восстанавливает стабильный ритм сердцебиения, улучшает кровоток, увеличивает уровень глюкозы в организме.



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