В московской аптеке запретили продавать “лекарство от коронавируса”

06.08.2020, 19:23, Разное

В одной из гомеопатический аптек в Москве торговали настоящим лекарством от всех болезней. Неприметная настойка на ящерицах, как обещали продавцы, должна была помочь от самого широкого спектра недугов. В частности, она якобы защищала от коронавиркса.

Росздравнадзор арестовал подозрительные препараты, передает РИА ФАН. Сотрудник аптеки уничтожил жидкость с ящерицами, поэтому провести экспертизу этой настойки не представляется возможным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.