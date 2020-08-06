Мнение: Беларуский Акела промахнулся?

06.08.2020, 19:20, Разное

За три дня до голосования по выборам Александра Лукашенко президентом Беларуси на шестой срок, ситуация в стране все интереснее и интереснее. Очевидно, что как бы не проголосовали избиратели, в итоговых протоколах будут такие цифры, которые усртроят Лукашенко. Самому ему нарисуют процентов семьдесят, Светлане Тихановской – процентов 20-25, остальной – остальным…

Но Лукашенко не может не понимать, что легитимными такой подсчет голосов, а следовательно и легитимность шестого президентского срока самого Лукашенко, признают разве что Россия и КНДР. Ну, может еще Венесуэла с Туркменией…

Отсюда и явная нервозность Лукашенко, отсюда и лихорадочные попытки найти новых союзников, вместо Кремля…

Главная цель неуклюжей провокации с арестом «наемников ЧВК Вагнера», по-моему, в том и заключалась, что Лукашенко подал четкий сигнал Западу: пацаны, я свой, мне плевать на Кремль и Путина, если вы меня поддержите, мы вместе утрем Россию….

Но Запад сигнала не услышал. Откликнулся только Зеленский, который попросил Лукашенко передать Украине некоторых арестованных, по которым есть информация, что они бандосили на Донбассе….

Лукашенко, думаю, ждал куда более серьезной реакции Запада. Но просчитался….

В общем, Акела промахнулся.

Продолжаем наблюдать за развитием событий.

Фотография отсюда