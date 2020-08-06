Мнение: Идейные паразиты, дедолларизация в Китае и отжатие ТикТока

06.08.2020, 19:18, Разное

1. Привычка деградировать на пособия всё шире распространяется не только в дальних от нас Соединённых Штатах, но и в ближней Финляндии. Известный вам блогер monetam приводит рассказ живущей в Хельсинки россиянки про модную ныне идеологию её финских родственников:

https://monetam.livejournal.com/1366569.html

Человек не должен работать.

Вначале я подумала, что это шутка. Но оказалось все серьезно.

Оказывается, ученые давно доказали, что работа страшно искажает нашу психику и смысл жизни, отвлекая от самого важного – религии, политики и общественной жизни. Работа вредна для самооценки. В США «вера в работу рушится среди людей в возрасте от 20 до 30 лет», говорит Б. Ханникутт, историк труда. Работа нестабильна, бессмысленна и социально вредна – американский антрополог Дэвид Гребер называет ее просто «чушью».

Работа вредна для здоровья, она приносит стресс и лишает возможности гулять и заниматься спортом в течение дня.

Ученые даже пишут, что работа вредна как курение. Работающим не хватает времени или сил, чтобы воспитывать детей и ухаживать за родителями. А самое главное, работа страшно вредна для экологии и безумно токсично влияет на потепление планеты.

Идея о мире, свободном от работы подавляется капиталистами. Карл Маркс еще в 1845 году писал, что в коммунистическом обществе работники будут охотиться утром, ловить рыбу днем, разводить скот вечером, критиковать после обеда. И сейчас его идеи снова в ходу. Множество книг издано учеными о вреде работы. Сформировано новое антирабочее движение. Такие мыслители как Гребер, Хестер, Срничек, Ханникут, Флеминг выступают за новый мир «пост-работы».

Тут я не выдержала и спросила милую девушку:

– А где деньги-то брать, Зин??

Она снисходительно объяснила:

– Государство обязано предоставить всем своим гражданам универсальный базовый доход или уменьшить часы работы до нескольких в день. Жизнь без работы будет спокойной, равноправной, приятной и даст возможность заниматься политикой и улучшать этот мир.

Народ, не думайте, что это шутка. Я проверила. Все утро читала статьи и даже книги просмотрела. Это серьезное политическое и философское течение.

Моя родственница отказалась от работы, ее парень тоже. И таких людей уже не сотни, а сотни тысяч. Живут на пособие и помощь родителей. Ну, я, конечно, поорала и сказала, что думаю. На это мне холодно и спокойно заметили, что “капиталисты промыли мне мозги” и что я могу тратить свою жизнь на них, а они не будут…

2. Дедолларизация в Китае ставит новые рекорды. Уже больше трети (37%) международных расчётов КНР приходится на юань (нижняя линия на графике), и только немногим более половины (56%) – на американский доллар (верхняя линия на графике):

https://twitter.com/CaliCali2000/status/1288318179010256896

Если тренды сохранятся, то уже в следующем году эти две линии пересекутся и основная часть китайской торговли будет вестись в юанях. При этом, напомню, Китай является крупнейшей экономикой, а также крупнейшим в мире экспортёром:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_экспорту

Полностью отказаться от доллара Китай навряд ли сможет, так как он продолжает торговать с США. Однако если другие торговые партнёры Китая перейдут на юань, господству доллара будет нанесён очень серьёзный удар.

3. США пытаются бороться с Китаем, президент Трамп вводит ограничения и запреты против китайских компаний. При помощи угрозы санкций американцы отжимают себе китайский бизнес:

https://lenta.ru/news/2020/08/04/china_answer/

Китай обвинил США в воровстве TikTok (принадлежит китайской ByteDance) из-за давления, которое Вашингтон оказывает на социальную сеть, и переговоры по продаже американской части бизнеса Microsoft. Это следует из редакционной заметки в китайской государственной газете China Daily. Китайские власти зачастую используют издание как информационную площадку, через которую доносят свою позицию до англоязычных читателей.

«КНР ни при каких обстоятельствах не допустит кражи китайской технологической компании. У Пекина есть множество способов ответить США, если те решатся на такое разбойное нападение», — пишет издание. Оно призвало китайские власти заблокировать сделку по продаже американского бизнеса TikTok США.

Жалуются на действия США не только китайцы, но и российский интернет-бизнесмен Павел Дуров:

https://lenta.ru/news/2020/08/05/durov_help/

Американские власти считают популярную китайскую социальную сеть угрозой национальной безопасности. По их мнению, нынешние владельцы TikTok могут собирать данные об американских пользователях и передавать их властям Китая. В Вашингтоне угрожали заблокировать социальную сеть в стране, однако затем дали понять, что их устроит покупка американской доли местной компанией.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал США за давление, которое власти страны оказывают на владельцев TikTok. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, угрозы запретить приложение на территории Соединенных Штатов могут создать опасный прецедент, который в конечном итоге приведет к крушению интернета как глобальной сети. Он считает, что действия США спровоцируют все больше государств на использование законов о «национальной безопасности» для давления на технические компании и контроля за сегментами интернета.

Дуров также отметил, что из-за подобных решений США, вероятно, лишились морального права критиковать другие страны за ограничение деятельности каких-либо компаний на их территории.