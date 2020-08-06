Жителя Липецка осудили за упавшую с балкона сосульку-убийцу

06.08.2020, 19:16, Новости дня

Суд в Липецке вынес приговор местному жителю по делу об упавшей сосульке, убившей пожилую женщину, сообщило СУ Следственного комитета по региону.

«Следователи выяснили, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция, и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Отмечается, что суд признал владельца квартиры виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года, а также обязал выплатить семье погибшей женщины почти 420 тыс. рублей.

По данным следствия, вечером 4 февраля 2019 года с козырька балкона на пятом этаже жилого дома № 94 по Депутатской улице на 78-летнюю прохожую упала «снежная глыба».

Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась на следующее утро от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.

Напомним, в Ярославле в прошлом году управляющая компания убрала с жилого дома на улице Щепкина сосульку высотой в пять этажей: от крыши до фундамента здания.