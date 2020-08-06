Лукашенко вспомнил о школьной банде и лекциях по атеизму

06.08.2020, 19:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в молодости читал лекции по атеизму, а теперь позиционирует себя верующим человеком и посещает церковь. Об этом глава республики рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Все мы верующие. Я там, где мой народ. Постоянно в церковь хожу. Я уважаю свою веру, но не делаю это напоказ. Я никогда напоказ этого не выставлял», – передает ТАСС его слова.

При этом Лукашенко отметил, что, учась на историческом факультете, окончил школу лекторов и читал лекции по атеизму.

Кроме того, глава Белоруссии признался, что в детстве был трудным ребенком и даже состоял в школьной банде.

«У нас в школе была такая банда ребят, которые переворачивали скамейки. Вот, к примеру, перемена, если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку», – рассказал он.

Лукашенко уточнил, что его поставили на учет в детскую комнату милиции.

«Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то что это было неприятно, я этого побаивался немножко, и мне очень было плохо из-за (реакции) матери», – добавил он.

Кроме того, в интервью Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности.