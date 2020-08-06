Личное: Женя, что с тобой?!

06.08.2020, 19:15, Разное

Одна из девочек-фигуристок по фамилии Трусова, перекупленная корпорацией ледового зла, получила в подарок целый фильм на федеральном канале.

Сняли его, как я понимаю, за бюджетные деньги каналом Тины Канделаки, толстенькой подружки бабы Яги.



Фото: Соцсети

Ну, а чего бы не попиариться, не оправдаться за предательство тренера? Да и саму юную спортсменку нужно убедить, что она всё правильно сделала.

Объективность? Голос за кадром нас уверяет, что у тренера Тутберидзе — шансов много, а у девочки-фигуристки он только один.

Девочка Трусова, не имеющая ни малейшего понимания о тренировочном процессе, считает, что ей нужно прыгать. А тренер Тутберидзе в прыжках её ограничивала.

Почему Этери это делала? Ну, чтобы Трусова, находящаяся с третьего класса на домашнем обучении, не падала кулем на лёд, как это у неё постоянно случается.

Этим объяснила свой переход к нулевому тренеру Плющенко сама Трусова в фильме. Я потратила полчаса жизни и посмотрела это дерьмо для вас, чтобы вы не смотрели.

Весь промо-фильм сводится к тому, что Этери — говно, а Плющенко — молодец-удалец. Он научит Трусову прыгать высоко, чтобы пореже падать, потому что сам прыгал.

Как спортсмен, не воспитавший ни одного чемпиона, сможет это сделать? Вопрос остался за кадром.

Почему такой фильм выходит на МатчТВ? Откуда этот явно необъективный взгляд на великого тренера, который штампует чемпионок для нашей страны? Почему создатели фильма оправдывают спортсменку, не завоевавшую ещё ни одной золотой медали, и опускают тренера, чьи воспитанницы стоят на пьедестале много лет?

Неужели, нет пророка в своём отечестве? Кто гордость нашего спорта — Этери или Трусова?

Как такой крайне необъективный фильм мог быть снят за наши деньги?

В общем, с мотивацией тут всё понятно: оправдашки девочки за предательство. Заодно и рекламка тренера Жени — вот о нём я и хочу поговорить.

Единственное, что меня взволновало в фильме — нездоровый бурый цвет лица молодого Евгения.

Я даже полезла в Википедию, чтобы точно свериться с его возрастом — ему всего 37!

Откровенно говоря, я всегда полагала, что именно так выглядят сильно пьющие люди, которых через вот-вот хватит инсульт.

Ячмень под глазом. Сами глазки — мутные. Характерная билановская одутловатость — то ли от возлияний, то ли Любовь Успенская контактом своего косметолога поделилась.

Вид крайне нездоровый. Особенно для очень ещё молодого мужчины.

Евгений выглядит ровесником своего тренера Мишина. Да что Мишин? Он смотрится под стать даже своей жене!

Но я не хочу верить, что Женя бухает. С чего вдруг? У него прекрасная жена, подгоняющая ему молоденьких спортсменочек на воспитание, и сын — будущий чемпион нашей Вселенной.

Режим питания — из Дрезденского молочника. Режим сна — в сундуке от Луи Виттон.

Не понимаю, что стало с Плющенко. Из него соки, что ли, все высосали?