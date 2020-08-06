“Разбираемся в тонкостях и нюансах!”: Юлия Высоцкая поделилась мнением о кофейных чашках

06.08.2020, 19:09, Разное

Популярная актриса и ведущая Юлия Высоцкая разместила на своем YouTube-канале видеосюжет, в котором пояснила о тонкостях употребления кофе. В частности, знаменитость остановилась на признаках, присущих лучшим чашкам для напитка.

Стоит отметить, что Юлия Высоцкая является большой любительницей чая и кофе, причем последний напиток она предпочитает особенно. В продемонстрированном в видеоролике артисткой арсенале застольной посуды оказалось довольно много разных экземпляров, однако общий аспект для наилучшего кофейного аксессуара, как выяснилось, все же присутствует. Таковым телезвезда назвала толщину стенок чашки, в которой подается напиток. Она подчеркнула, что толстостенные сосуды лучше сохраняют температуру – этот фактор Высоцкая считает очень важным. Причем для восприятия большинства “представителей” кофейной карты, по мнению ведущей, размер чашки не имеет значения – одинаково хороши и маленькие, и большие.

Впрочем, как отметила, Высоцкая, имеется и исключение. В частности, кофе эспрессо лучше пить именно из маленькой чашечки, поскольку данный напиток имеет “вкус гущи”. К слову, подметить этот эксклюзивный факт знаменитости помог коллега её супруга, итальянский писатель Марчелло Тессарди. Во время совместного застолья литератор обратил внимание на то, что “в Италии эспрессо пьют в маленьких чашках”. Впоследствии актриса убедилась в справедливости совета на собственном опыте.