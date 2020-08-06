Эксперты назвали прорывом реформу арбитражного производства в России

06.08.2020, 19:08, Новости дня

Назначенный на пост замминистра юстиции экс-глава экономической коллегии Верховного суда Олег Свириденко провел большую работу на прежнем посту, укрепив арбитражное производство, считают эксперты. По их оценке, за последние шесть лет в РФ удалось закрепить передовые позиции арбитражного правосудия и совершить прорыв по многим позициям.

Большинство экспертов, мнение которых приводит РАПСИ, сходятся во мнении, что Свириденко за время своей работы во главе комиссии ВС с 2014 по 2020 годы удалось значительно развить позитивные достижения арбитражного судопроизводства, повысить качество и эффективность арбитражного правосудия.

«За последние шесть лет Олегу Свириденко удалось закрепить передовые позиции арбитражного правосудия и обеспечить прорыв по многим позициям, сохраняя с одной стороны – доверие арбитражам со стороны бизнеса, а с другой – защиту законных интересов государства. Речь тут и о внедрении современных цифровых сервисов правосудия, и о процессуальных реформах, и о внедрении в арбитражах прогрессивных правовых позиций. На этом фоне, закономерно, что арбитражное правосудие получило свое закрепление и в новом тексте Конституции Российской Федерации», – сообщил директор по научным программам Центра развития современного права НИУ ВШЭ Андрей Кашанин.

По оценке экспертов, система «экономических» судов не только сохранила свою организационную структуру, но и очевидно стала передовым «полигоном» для апробации и реализации передовых идей в части реформирования судебной системы в целом.

Среди наиболее ярких примеров – создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции по аналогии с арбитражной системой, перенос упрощенных порядков судопроизводства в арбитражный и гражданский процесс, снижение издержек участия сторон в процессе, успешное и своевременное внедрение передовых дистанционных форм участия в процессе.

Кроме того, в части юридической практики сохранен позитивный опыт, который был наработан ранее существовавшим ВАС России. Как показало исследование, в своей работе судьи экономколлегии ВС в каждом третьем-четвертом деле цитируют правовые позиции ВАС.

Таким образом, по словам экспертов, коллегией не только проводится большая работа по обобщению и обеспечению единообразия судебной практики, а также подготовке соответствующих постановлений Пленума ВС и обзоров практики (35 постановлений, 17 обзоров и более 400 разъяснений практики), но и обеспечивается преемственность сохраняющей актуальность арбитражной практики и правовых позиций, выработанных ранее президиумом ВАС.

При этом экономколлегия стала одним из лидеров по выработке правовых позиций, входящих в общие и тематический обзоры судебной практики Верховного Суда, а также постановлений пленумов.

Это те акты, исполнение которых официально обязательно для нижестоящих судов. Хотя определения экономколлегии по конкретным делам не имеют закрепленной нормативно общеобязательной силы, суды на них все равно ориентируются, а представители – ссылаются.

За шесть лет работы, по мнению экспертов, Свириденко удалось реализовать ряд важных нововведений, позволивших значительно оптимизировать рабочую нагрузку на судей в условиях постоянно растущей нагрузки на арбитражные суды.

В первую очередь, речь идет о расширении сферы применения облегченных процессуальных форм, а также обязательного досудебного порядка урегулирования арбитражных споров, обеспечение и расширение возможностей по онлайн-подаче и ознакомлению с материалами дел.

Выросла и эффективность работы «арбитражной» коллегии Верховного Суда – обладая в два раза меньшим количеством судей и несопоставимо меньшим аппаратом, в течение года после своего создания, Экономколлегия под руководством Свириденко превзошла показатели ВАС РФ по рассмотрению жалоб по экономическим спорам, поступающих в высшую судебную инстанцию.

В настоящий момент таких жалоб поступает примерно в 1,8 раза (а с учетом надзорных жалоб – в 1,9 раза) больше, чем ранее в ВАС, что отражает пропорциональный рост нагрузки на арбитражную систему. При этом количество дел, ежегодно рассматриваемых в заседании Коллегии, увеличилось почти в 1,5 раза, а сроки рассмотрения ею дел заметно сократились (в среднем – на 30 %)

«В течение этого времени теперь главе Экономколлегии удалось выстроить работу по обобщению судебной практики и сформулировать много новаторских позиций в сфере банкротства», – перечисляет партнер «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» Антон Александров.

Например, развился институт субсидиарной ответственности, который экономколлегия обогатила целым рядом новых разъяснений. Иногда она формировала новые позиции еще до того, как был принят закон, а точнее – глава III.2 Закона о банкротстве об ответственности руководителя и иных лиц в деле о банкротстве. Закон вступил в силу во второй половине 2017 года. Благодаря ему, а также усилиям экономколлегии по формированию практики, число привлеченных контролирующих лиц в каждом году все больше. В 2018 году количество выросло в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом: 2 тыс. 125 человек против 923. А в 2016 году суды привлекли к субсидиарной ответственности 506 директоров и собственников бизнеса. Таким образом, уйти от долгов и обмануть контрагентов – или государство – становится все сложнее.

«Мы не заметили какого-либо ухудшения качества юридической работы «троек» по сравнению с надзором ВАСа, а обобщения практики рассмотрения экономических споров, как правило, не находили оснований для критики», – утверждает адвокат Сергей Гришанов. По его словам, руководству экономколлегии удалось главное – «сформирован отчетливый тренд на сохранение баланса государственных и частных интересов в арбитражных спорах».

Экономколлегия стала преемницей ВАС и в сфере электронного правосудия. Речь об информационной системе арбитражных судов «Мой арбитр», доступ к которой сейчас получают 12 млн уникальных пользователей в год. Для ознакомления доступно 25 млн дел, а из программы каждую секунду скачивают 500 документов.

Главе Экономколлегии удалось сохранить и развить достижения ВАС в сфере электронного правосудия. А информационные системы судов общей юрисдикции не такие развитые, в 2010-е годы «подтягивались» за арбитражными и брали их за образец.

По словам Кашанина, один из основных результатов работы экономколлегии – перенос передовых наработок и позитивного опыта арбитражной системы в СОЮ, активизация и повышение эффективности работы Верховного суда и судебной системы в целом: «Арбитражное правосудие выполнило роль «донора» в части опыта внедрения электронного правосудия, технологий обеспечения прозрачности судопроизводства».

Одним из наиболее ярких примеров эффективности арбитражной системы стало внедрение возможностей онлайн-правосудия, перейти к которому суды вынудила эпидемия коронавируса.

Первый онлайн-процесс прошел 29 апреля в арбитражном суде Ямала, а 13 мая – и в экономколлегии ВС. А уже к началу августа в 92 арбитражных судах было проведено почти 28 тыс. заседаний, число уже назначенных судебных процессов перевалило за 42 тыс.

По словам экспертов, даже после отмены эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом, возможность принимать участие в заседаниях в режиме онлайн останется крайне востребованной, позволяя юристам и представителям значительно оптимизировать временные и финансовые затраты.