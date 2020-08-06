 

Лукашенко признал события 2014 года на Украине госпереворотом

06.08.2020, 19:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что события 2014 года на Украине – это государственный переворот.

«Я считал и сейчас считаю, что у вас тогда произошел государственный переворот. Это было незаконно», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что первым из лидеров СНГ предложил оценить эти события.

«Я говорю, хорошо, давайте запишем прямо с точки зрения конституции Украины, что это было, и мы дали оценку этой ситуации», – отметил белорусский лидер.

Конфликт в Донбассе, по мнению Лукашенко, начался из-за бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

«Он (Янукович – прим. ВЗГЛЯД) не то, что убежал, он же перелетел… в Харьков, потом в Донбасс. Я считаю, что Донбасс начался оттуда. Он (Янукович – прим. ВЗГЛЯД) просто хотел «вот я тут сяду и никто тут, майданутые эти, меня не тронет, и мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной», – сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что среди украинских президентов у него были самые теплые отношения с Леонидом Кучмой.

«Знаете, так получилось, что я со всеми был в добрых отношениях. Но самые такие теплые отношения у меня с Леонидом Даниловичем Кучмой. Потому что мы очень много времени проводили вместе, я всегда был желанным гостем у него в Крыму. Ну что тут, рядом. Я прилетел в Крым, он там сидит с Массандры (поселок в Крыму – прим. ВЗГЛЯД) привезет вино, я хоть человек, в общем-то, не пьющий, но складное вино я мог выпить крепленое. И мы сидим на берегу вдвоем абсолютно запросто, никто не скажет, что встретились два президента», – рассказал Лукашенко.

Лукашенко в интервью с Гордоном также заявил, что коронавирус, которым он переболел бессимптомно, ему «подкинули», и сейчас ведется расследование по этому вопросу.

Гордон после интервью с Лукашенко рассказал, что глава республики в ходе беседы с ним «выглядел очень хорошо» и «очень хорошо говорил».





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