Мнение: Государство. Интерсубъективное.

06.08.2020, 19:06, Разное

Изображение взято с сайта topos.ru

Недавно опубликовал три статьи (большая благодарность сообществу dostalo которое любезно согласилось их разместить у себя) в продолжение более старой моей статьи «Мир который я хочу потерять. Вот подумалось намедни».

В них рассматривается очень интересное понятие «интерсубъективного». Т.е. в отличии от объективного и субъективного представляющее собой нечто что существует в общении, в коммуникативной сети, соединяющей субъективные сознания людей. Среди важнейших факторов истории немало таких интерсубъективных феноменов: закон, деньги, боги, нации. Т.е. это нечто субъективное, но в масштабе определённого человеческого сообщества.

В этой статье я хочу рассмотреть такое интерсубъективное понятие как государство.

Любое государство, я сейчас не имею в виду никакое государство конкретно, существует исключительно для того, что бы оправдывать своё существование.

Основная задача государства — доказывать своему населению необходимость существования самого государства. Нам всем, любым гражданам любого государства, с малых лет и СМИ и родители и все окружающие постоянно твердят, что государство создано что бы о нас заботиться. Что если бы не государство, то нас бы уже давно захватили таинственные «соседи», которые окружают государство со всех сторон и только мечтаю о том, что бы захватить наше государство. И всё население должно в очередной раз сплотиться вокруг правительства, которое спит и думает как защитить народ от «соседей».

Повторю ещё раз, это касается ЛЮБОГО государства. Так работает ЛЮБОЕ государство.

ЛЮБОЕ государство постоянно напоминает населению о нерушимости границ. Хотя при любом удобном случае не против захватить чужие территории и расширить свои границы.

Но в последнее время это делать всё труднее и всё больше это связано с репутационными издержками. Намного проще страну развалить на кучу мелких. Тем более что в этом всегда заинтересованы «добрые соседи». И чем больше и мощнее «сосед», тем больше он в этом заинтересован.

В странах социалистического толка этот процесс проявляется не так явно, если проявляется совсем. Страны социалистического толка предпочитают дружить между собой и помогать друг другу.

Страны, же, которые легли под капитализм и провозгласили своей целью прибыль… У них просто нет другого выхода.

Изображение взято с сайта poltava.to

Страна которая отделила свой центробанк от государства (спасибо МВФ), которая не может регулировать свой внутренний рынок (спасибо ВТО) и которая не в состоянии стабилизировать свою валюту (спасибо биржам, Бреттон-Вудской системе и ФРС) может сколько угодно кричать о своей независимости. Президент такой страны даже не успеет удалить последнее сообщение из твиттера, которое написал не подумав, как обвалятся биржи (случайно), против страну введут санкции (обосновано), потребуют вернуть кредиты (вдруг) и начнётся отток внешних инвестиций (а не надо было на чужих дядь рассчитавать). И кто у них там был прошлым президентом? Как его звали? Кто сейчас вспомнит?

Конечно, если государство побольше, то и президент немного посвободнее в своих комментариях в твиттере. Но суть это не меняет. Когда капитализм становится сильнее любого правительства любого государства, возникает надкапитализм. Именно это мы и наблюдаем последние лет 30. И стоит ЛЮБОМУ государству допустить внутрь себя эти надкапиталистические структуры, всё, государство больше никогда не станет самостоятельным. Ему просто этого не позволят.

Государство не самостоятельно. Но народ этого знать не должен. Он должен и дальше верить в то, что ОСНОВНОЙ заботой государства является забота о населении. Это не так, государство заботится только о том, что бы не начались голодные бунты. Всё остальное у населения тщательно отбирается. И именно поэтому основная цель государства, убедить свой народ своей необходимости. Для этого есть пропаганда и убеждения, армия и полиция и огромная машина принуждения. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Это сказано не только про работу. Это сказано и про «любовь» к государству.

Меня могут упрекнуть в непатриотичности. Простите, для меня есть чёткая разница между людьми, народами, национальностями и государством.

Я эти понятия НЕ СМЕШИВАЮ. Если исчезнут все границы, кто помешает мне чувствовать и ощущать себя русским? Кто помешает мне оставаться христианином, католиком или мусульманином.

Или мне границы позволяют себя ощущать русским? Или я не пойду в церковь, если ходил до этого, когда исчезнут границы?

Та страна в которой я родился и вырос, уже давно разграблена и растерзана и разрезана на кучу маленьких кусочков. Та страна которой я гордился превратилась в груду обломков из под которых народы пытаются выбраться и пытаются выжить.

Я и моя Партия выступаем против ЛЮБЫХ границ. И все границы падут, когда люди поймут, что границы существуют только в их головах и кто-то очень сильно заботится о том, что бы даже тени сомнения не возникло в этих головах о том, что границы нужны только правительствам, и тем гельминтам и симбиотам, которые жиреют и питаются нашими соками.

Изображение взято с сайта prometej.info

Мы уже давно живём в мире, где живут две расы. Раса тех кто производит и раса тех кто высасывает соки и живёт за счёт нас. Говорят, симбиот зачастую выделяет специальные вещества, которые затуманивают разум жертвы и не дают ей возможность избавиться от симбиота. Интерсубъективное государство делает именно это. ЕГЭ, спаивание населения, навязывание пошлятины в качестве нравственных ориентиров (привет Ольге Бузовой и первым каналам), гомосятина, ювенальная юстиция и прочее прочее прочее…

Избавиться от гельминтов и симбиотов в виде государств и границ очень сложно. Изменения таких масштабов возможно осуществить лишь силами разветвленной организации вроде политической партии, идеологического движения или религиозного культа. Но, чтобы создать подобную сложную организацию, нужно убедить множество посторонних друг другу людей объединиться и действовать заодно. Только так можно избавиться от всего этого.

Я от этого избавился. А вы?