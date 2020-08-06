Всё ради политической рекламы — сенатор от Орегона раскритиковал Трампа за отправку «секретной полиции» в Портленд

06.08.2020, 19:05, Новости дня

Отправив свою «секретную полицию» в Портленд, Дональд Трамп специально хотел «создать картину хаоса», чтобы использовать её в агитационных материалах для своей предвыборной кампании, заявил сенатор от штата Орегон Рон Уайден. По его словам, делая акцент на разгуле «левацкой анархии», администрация президента пытается отвлечь внимание от куда большего числа правонарушений со стороны крайне правых.



Reuters

Президент США Дональд Трамп отправил свою «секретную полицию» в Портленд, чтобы спровоцировать насилие, на котором он строит свою избирательную кампанию и против которого в ней выступает, заявил сенатор от штата Орегон Рон Уайден.

Как пишет Business Insider, эти слова политик произнёс во вторник 4 августа во время слушания в сенате, затрагивающего вопрос применения силы федеральными властями в Портленде, крупнейшем городе Орегона. В ходе столкновений с протестующими правительственные отряды повсеместно использовали слезоточивый газ и оружие «несмертельного действия», от которых пострадали многие участники выступлений и журналисты.

Уайден раскритиковал президента за использование «вооружённой до зубов секретной полиции» с целью «убрать портленцев с улиц». По словам сенатора, всё это действующий лидер сделал, чтобы «создать картину хаоса для собственных политических целей — чтобы использовать эти изображения в агитационных материалах для своей кампании».

Как отмечает издание, в прошлом месяце Уайден предупреждал, что федеральное правительство не остановится на его родном Портленде. И действительно, вскоре после этого президент Трамп объявил об отправке специальных сил в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

На слушании Уайден обвинил администрацию Трампа в том, что с помощью своего фокуса на «левацкой анархии» она пытается отвлечь внимание от куда большего числа инцидентов с «убийствами и вандализмом со стороны крайне правых внутренних террористов».

Согласно опубликованному в июне докладу Центра стратегических и международных исследований, за последние 25 лет в США большинство терактов или сговоров по их подготовке совершались представителями крайне правых, в то время как подобных действий среди крайне левых практически не зафиксировано, подчёркивает Business Insider.