Белый дом и демократы продолжают переговоры по пакету экономической помощи

06.08.2020, 19:02, Новости дня

Лидеры демократов в Конгрессе и представители Белого дома в четверг снова пытаются найти компромисс по пакету экономической помощи в связи с пандемией COVID-19.

К концу второй недели переговоров стороны, по-видимому, приблизились к договоренности по ряду пунктов, однако по-прежнему расходятся во взглядах на многие вопросы, включая размер федерального пособия для десятков миллионов безработных.

«Мы пытаемся заключить сделку, которая будет выгодна американскому обществу и американским трудящимся», – сказал журналистам министр финансов Стивен Мнучин после переговоров в среду, продолжавшихся почти два часа.

«Наша цель – попытаться прийти к взаимопониманию по основным вопросам к пятнице. Если мы не сможем договориться по основным вопросам, завершить работу будет сложно», – добавил он.

В четверг Мнучин, глава аппарата Белого дома Марк Медоус, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер продолжат переговоры на Капитолийском холме.

Сенаторы-республиканцы предупредили, что при отсутствии прогресса к пятнице сделки не будет вообще.

По словам Медоуса, в случае неудачи переговоров президент Дональд Трамп готов издать указы для решения таких вопросов, как пособия по безработице и защита от выселения.

Сенатор-республиканец Марко Рубио сообщил журналистам, что в четверг Сенат может также принять новую версию программы защиты заработной платы, которая предусматривает финансовую помощь малому бизнесу в виде выдачи безвозвратных ссуд.

Пелоси и Шумер настаивают на комплексном пакете помощи безработным, малоимущим, больницам, школам, а также штатам и муниципалитетам, требуя выделить в общей сложности 3,4 триллиона долларов.

«Мы полны решимости достичь соглашения. Но оно должно отвечать потребностям американского народа», – подчеркнула Пелоси.

Мнучин предупредил, что администрация Трампа не согласится на сумму, близкую к той, которой добиваются демократы. Республиканцы в Сенате предложили пакет на 1 триллион долларов, который многие их коллеги отклонили.