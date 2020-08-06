На прошлой неделе за пособием обратились еще 1,2 млн американцев
06.08.2020, 19:02, Новости дня
На прошлой неделе за пособием по безработице обратились еще 1,2 миллиона американцев, сообщило в четверг Министерство труда.
Число обращений за пособием уже 20-ю неделю составляет больше миллиона, в то время как пандемия коронавируса вынуждает работодателей закрывать предприятия или сокращать штат.
При этом на прошлой неделе показатель несколько улучшился: за пособием обратились на 249 000 человек меньше, чем неделей ранее.
Возможно, это отчасти обусловлено прекращением федеральных надбавок к пособию: до прошлой пятницы правительство доплачивало по 600 долларов в неделю к суммам, которые безработные получают от штатов.
Белый дом и законодатели пока не могут договориться о продлении программы надбавок: республиканцы хотят сократить их до 200 долларов в неделю, а демократы – сохранить выплаты по 600 долларов до конца года.
Президент Трамп заявляет, что готов продлить надбавки, но не хочет, чтобы людям было выгоднее получать пособие, чем возвращаться на работу.
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