Медики назвали популярные канцерогенные продукты

06.08.2020, 18:53, Разное

Медики назвали канцерогенные продукты, потребляемые большинством людей каждый день. Подобная пища не является полезной для организма, поскольку повышает риск возникновения злокачественных опухолей.

По мнению немецких специалистов, один бутерброд с колбасой не причинит большого вреда здоровью, однако при постоянном включении в рацион мясных изделий, содержащих разрушающие для организма вещества, вероятность раковых заболеваний существенно увеличивается. В списке опасных продуктов оказались и другие промышленно обработанные вяленые, соленые, копченые и ферментированные мясные изделия. Потребление такой пищи следует максимально ограничить, поскольку увлечение обработанными изделиями чревато раком кишечника.

Не следует увлекаться картофелем фри, хрустящими хлебцами, кофе и печеньем. В них содержится такое химическое вещество, как канцерогенный акриламид, образующийся во время запекания, жарки продуктов с углеводами. Это соединение, как показали исследования, в большом количестве способно нарушать работу нервной системы. Канцерогенами и токсинами окружающей среды изобилует большинство морепродуктов, специи, орехи, рыба, рис. Медики рекомендуют есть больше натуральных продуктов, чтобы сократить пагубное воздействие факторов, вызывающих рак.